Meşe Ağacı Nasıl Yetişir? Meşe Ağacı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Meşe ağacı, ülkemizde birçok yerde yetiştirilmektedir. Kabuk ve meyve olarak hayvanlar için besin kaynağı olup insanlar için ise geniş kullanım alanına sahiptir.

Meşe Ağacı Nasıl Yetişir?

Meşe ağacının tohumuna pelit denilmektedir. Doğa bize kendiliğinden de bu ağaç türünü sunabilir. Ancak ekmek istiyorsak meşe ağacının palamut kısmı bol bol toplanır. Palamutların çürük ve kurtlu değil sağlıklı olması gerekmektedir. Aksi taktirde verimli bir yetiştirme elde edilemez. Toplanan palamutlar su içerisinde bir süre bekletilir. Bu bekletme çürük ve sağlam palamutları birbirinden daha iyi ayırt edebilmek için bir yöntemdir.

Dibe çöken palamutların ekim için kullanılması tercih edilir. Dibe çöken palamutlar kurutularak kullanılır. Ardından geniş bir alana ekilecekse toprağa bol bol palamut koyulur. Ama az bir toprakta filizlendirilecek ise büyük ve az bir palamut kullanılır. Üzeri iki üç parmak kalınlığında toprak ile örtülen palamutlar dört gün ara ile sulanarak filizlendirilir, yetiştirilir.

Meşe Ağacı Nerede Yetişir?

Meşe ağacı, genellikle sulak bölgelerde yetişse de hemen hemen ülkemizde her ilde yetiştirilmektedir. Parklarda, ormanlarda ve piknik alanlarında sıkça karşımıza çıkan bir ağaç türüdür. Yağış alan yerleri sevmektedir ve yağış alan yerlerde yetişmesi diğer kurak bölgelere göre daha elverişlidir. İyi bir sulama alt yapısı var ise kurak bölgelerde de meşe ağacı yetişir.

Meşe Ağacı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Ülkemizde en çok İç Anadolu bölgesinde yetişen meşe ağacı istenirse her bölgede yetiştirilebilir. İç Anadolu'nun genellikle iyi yağış alan bölgelerinde yetişir ve daha çok görülür. Karadeniz ormanlarında da yine meşe ağacını sıkça görebilirsiniz. Bozkır ortamlarda fazla yağış gözlemlenmese bile meşe ağacı bulunabilir.

Ülkemizden Irak, Suriye, Lübnan ve Afganistan çizgisi üzerinden geniş bir alana yayılmaktadır. Bazen tek başına bir ormanlık alan oluşturabileceği gibi bazen de orman içerisinde aralıklarla bu ağaç türüne rastlanabilir. Ayrıca Marmara bölgesinde de meşe ağacı sıkça görülebilir. Özellikle Trakya bölgesinde daha çok bulunmaktadır. Hem kullanım alanı genişliği ile hem de yeşillik bakımından zengin olması ile faydalı bir ağaç türüdür.