Mersin Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mersin Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mersin ağacı diğer adıyla murt ağacı olarak bilinir ve makigiller familyasına ait bir türdür. Akdeniz iklimi görülen yerlerde rastlanan mersin ağacının beyaz renkli çiçekleri olur.

Mersin Ağacı Nedir? Mersin Ağacı Hakkında Bilgi

Mersin ağacı, mersingiller familyasına ait, boyu 1-5 metre aralığında olan çalı tipi ağaçlardandır. Sık çatallaşan ve çok sık yapraklı ağaç türlerinden olan mersin ağacı, ucu sivrilen yeşil renkli yapraklara sahiptir. Daha eski yaprakları koyu yeşil renkte ve derimsidir. Mersin ağacı belirli dönemlerde beyaz renkli ve genelde ucunda topuzu olan çiçekler açar. Çiçekleri 5 parçadan oluşur. Meyveleri ise bezelye büyüklüğünde yuvarlak, maviye yakın siyah veya bazen beyaz renkte olur.

Mersin ağacının doğal olarak yetiştiği alanlar tarım alanlarına dönüştürüldükçe bu ağacın yaşam alanı da hızla azalmaktadır. Bazı köy ve yörelerde yabani olarak yetişen mersin ağaçlarının meyveleri toplanıp satılsa da ülkemizde yaygın olarak koruma altına alınmış mersin ağacı bahçesi bulunmamaktadır.

Mersin Ağacı Latince İsmi

Mersin ağacı Latince "Myrtus Communis" olarak ifade edilir. Ayrıca mersin ağacı; mort, murt ve sazak ağacı olarak da bilinir.

Mersin Ağacı Özellikleri

Mersin ağacı yapı olarak makilere benzer. Kısa saplı, yeşil renkli, oval ve derimsi dokuda hoş kokulu yapraklara sahiptir. Yaprakların üzerinde salgı bezleri yer alır. Yaprak ve çiçekleri reçine, pinen, terpen gibi maddeler barındırır. Mersin ağacının meyvesi; Mersin'de murt, Adana ve Hatay illerinde hambelaz, diğer bölgelerde mersin adını alır. Murt meyvesinde şeker, uçucu yağ ve sitrik asit bulunur.

​​​​​​​Mersin Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Mersin ağacı fidanının buharlaşmanın en olduğu sabah erken saatlerde veya ikindi vaktinde dikilmesi uygundur. Mersin ağacı dikimi genellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında yapılır. Yazın yapılan dikim işlemlerinde kaolin uygulaması yapılması tavsiye edilir. Kış aylarında yapılan dikimlerden sonra Nisan ayında kaolin uygulaması yapılmalıdır.

​​​​Mersin Ağacı Nerede Yetişir?

Mersin ağacı Akdeniz ikliminin görüldüğü her yerde yetişebilir. Özellikle kıyı kesimlerinde mersin ağacına daha sık rastlanır. Anavatanı Amerika, Yeni Zelanda ve Avustralya'dır. Akdeniz ikliminin görüldüğü Kalifornia ve Avustralya'nın bazı bölgeleri gibi uzak ülkelerde yetişen mersin ağacına; ülkemizin Karadeniz, Ege ve özellikle Akdeniz kıyılarında sıklıkla rastlanır.

​​​​​​​Mersin Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Mersin ağacı yetiştiriciliğinde seçilen bölgenin tam güneş alan kısmi gölgeli bir yer olması gerekir. Su drenajı ve hava akımı iyi olan güneşli bölgelerde düzenli sulama ve budamayla sağlıklı gelişir. Mersin ağacında genç ve yaşlı sürgünler arasında denge kurmak için her yıl budama uygulaması yapılmalıdır. Zayıf ve hastalıklı sürgünlerin budaması ağacın sağlıklı olması için gereklidir.

Mersin Ağacı Yaprak Döker mi?

Mersin ağacı yapraklarını dökmez ve dört mevsim yeşil kalır.

​​​​​​​Mersin Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Mersin ağacı bakımında budama ve ilaçlama önemlidir. Her yıl düzenli budanan ve hastalıklı sürgünlerden uzaklaştırılan mersinler sağlıklı olur.

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Mersin Ağacı Faydaları Nelerdir?

Mersin ağacının yaprakları, dalları ve meyveleri tüketilebilmektedir. Dal, yaprak ve meyvelerden çayı yapılır ve meyveleri çiğ ya da kuru halde tüketilebilir. Ayrıca ağacın yaprakları ve meyvelerinin ekstraktları çıkarılarak yağlar ve losyonlar üretilmektedir. Her şekilde mersin ağacının vücuda pek çok faydası bulunur. Mersin ağacının faydaları şunlardır:

- Mesane iltihaplarına iyi gelir.

- İdrar söktürücü ve ishal kesicidir.

- Mide ağrılarına iyi gelir.

- Egzamada etkilidir.

- Akciğer iltihaplarına iyi gelir.

- Antiseptik özelliğe sahiptir.

- İştah açıcıdır.

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Mersin Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Mersin ağacının böcek ve hastalık problemi çok fazla olmasa da bazı mantar ve kurtçuk problemleriyle karşılaşabilir.

​​​​​​Mersin Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? ​​​​​​​Mersin Ağacı Kullanım Alanları

Mersin ağacı farklı alanlarda kullanılır. Ağacın dalları genellikle gölgelik yapımında; sahne, salon ve kürsü süslemede kullanılır. Mersin ağacının meyvesi sağlık açısından oldukça yararlı olduğu için kuru veya çiğ tüketilebilir veya çayı yapılarak içilebilir. Ağacın yapraklarından yaprakları, dalları ve çiçekleri kullanılarak yapılan yağlar kozmetik ve cildiye alanlarında kullanılır.