Merkür retrosu nedir? Merkür retrosu ne zaman bitecek?

Evrendeki hiçbir gezegen geriye dönemez. Geriye dönük bir gezegen sadece optik bir yanılsamanın sonucudur. Bütün gezegenler Güneş'in etrafında döner. Dünyadaki bakış açımızdan göreceli olarak, bazen bir gezegenin retrograd (geriye doğru giden) hareket olarak durup geriye doğru gideceği ve sonra tekrar durup doğrudan hareket olarak adlandırılan ileri gideceği görülmektedir.

Geriye dönük bir dönemde, herhangi bir pratik girişimin ilerletilmesi iyi bir fikir değildir. Bunu yapmak yerine hazırlanmak ve daha sonra Merkür'ün doğrudan aşamasıyla ilerlemek daha iyidir.



Merkür her yıl üç kez retro dönemine girer. Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz. Merkür retrograd döneminde herhangi bir yeni bölgeye girmemeniz ve kalmamanız tavsiye edilir. Aslında Merkür her zaman aynı yönde ve aşağı yukarı aynı hızda Güneş'in etrafında dönmeye devam eder. Merkür’ün Retro dönemlerini bilmek, girişimlerinizi yoldan çıkmamaları için önceden planlamanıza yardımcı olabilir.

Astrolojik mitolojide Merkür tanrıların elçisidir. Dolayısıyla Merkür gezegeni iletişim ile ilgili her şeyi yönetir:



• sözleşme imzalama

• sınıflar, okullar ve kolejler

• yazışma gönderme / alma

• bilgisayarlar, telefonlar, uydular vb. İletişim ekipmanları

• arabalar, bisikletler, trenler ve uçaklar, gemiler, vb. Gibi seyahat ve seyahat ekipmanları.



Ne yapılmalı?



• Geriye çekmeden önce iletişimi içeren projeleri tamamlayın.

• Geri dönüş sırasında büyük anlaşmalar yapmaktan kaçının

• Geri dönüş sırasında yeni projeler başlatmaktan kaçının

• Büyük bir karar vermek için toplantılar planlamaktan kaçının

• Seyahat ederken ekstra zaman tanıyın

• Geri yüklemeden önce sabit sürücünüzü veya diğer önemli verilerinizi yedekleyin

• Geri gitmeden önce makinelerde / evlerde gerekli onarımları yapın

• Daha önce başlatılmış olan bir projenin takiplerini yapın

• Başlamış bir projeyi tamamlayın

• Yeni bir projeyi iyice araştırın

• Evrak işlerini takip edin

• Bilgi paylaşım toplantısı yapın





İLK MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

2020’nin ilk Merkür retrosu 16 Şubat gecesi başladı ve 22 gün yani 10 Mart’a kadar devam edecek. Bu süreç birçok kişi için oldukça zorlu ve kafa karıştırıcı olacak