Merkür Retrosu Ne Zaman Bitiyor? 2021 Merkür Retrosu ve Etkileri

Bu yılın son merkür retrosunun hayatımıza etkileri nedeniyle ne zaman biteceği merak konusu. Özellikle instagram, facebook ve whatsapp gibi önemli uygulamalarda da aksaklık yaşanmasının ardından, Merkür retrosu ne zaman bitiyor araştırmaları hız kazandı. Bu süreçte iletişimde aksaklıklar, iletişim araçlarında arızaların meydana gelebileceği uyarısında bulunan astrologlara göre; yeni işlere, yeni ortaklıklara başlamak için uygun bir dönem değil. Yeni elektronik aletler almak için de uygun bir zaman değil. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? İşte 2021 Merkür retrosu bitiş tarihi ve etkileri…

MERKÜR RETROSU 2021 NE ZAMAN BİTİYOR?

İletişimi, seyahati, ifadeyi, elektronik eşyayı, eğitimi ve karar mekanizmasını sembolize eden Merkür’ün başlayan geri hareketi 19 Ekim'e kadar devam edecek.

MERKÜR RETROSU ETKİLERİ NELERDİR?

Mevcutta kullandığınız iletişim gereçlerinde bozulmalar, arızalar meydana gelebilir. Bu süreçte önemli verileri yedeklemekte fayda var.

Terazi burcundaki Merkür retrosu eski sevgililerden haberler almanıza, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.