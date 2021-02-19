Mercimek Nasıl Yetişir? Mercimek Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Mercimek; kahverengi, kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere farklı tiplerde yetişebilen bir besin kaynağıdır. Protein açısından oldukça zengin olan bu bakliyat, mutfak ve sofralardan hiç eksik edilmez.



Mercimek Nasıl Yetişir?



Mercimeğin yetişmek için hem iklimsel hem de tarımsal bazda bazı ihtiyaçları vardır. Buna göre, öncelikle mercimek kışlık ekimi için uygun tohuma sahiptir. Çimlenme açısından gerek duyulan sıcaklık ise minimum 15 derece seviyesindedir. Bu sıcaklık yakalandığı ya da bir miktar aşıldığı zaman fidenin 5 günde toprak üstüne çıktığı görülür. Sürekli don hali ve 27 derece üstü sıcaklıklarda ise mercimek fidesi olumsuz etkilenmektedir.



Mercimek için en iyi ekim yöntemi tahıl ekme makineleri olarak kabul edilir. En verim içinse tohum ekilecek toprağın, havalanan kumlu kireçli bir yapıda olması gerekmektedir. Hasat zamanında alınan verimin düşmemesi için düzenli aralıklarla yabancı ot temizliği yapılması gerekir. Otlar temizlendiği takdirde hasat kolay olur ve saman kalitesi de yükselir.



Mercimek Nerede Yetişir?



Mercimek yazlık ve kışlık ekime uygun farklı tiplere sahip bir bakliyat ürünüdür. Bu bakımdan mercimeğin yetiştiği bölge birtakım değişiklikler göstermektedir. Dünya ve Türkiye genelinde mercimek üretimi farklı alanlarda yapılabilmektedir. Türkiye için yazlık mercimek ekimi için en uygun zaman Mart ayının başıdır. Kışlık mercimek türünde ise bu süre Kasım ayı olarak kabul edilmektedir.



Mercimek Türkiye’de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Türkiye, mercimek üretimi için hem uygun iklime hem de elverişli topraklara sahiptir. Bu bakımdan ülkemizde Karadeniz Bölgesi dışında kalan her yerde mercimek yetiştirilebilmektedir. Mercimek çeşitleri arasında en fazla yetiştirilen ise kırmızı mercimektedir. Bu üretimin %70’lik diliminden fazlası; Şanlı Urfa, Mardin ve Diyarbakır çevresinde gerçekleştirilmektedir.



Mercimek En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Dünyada ılıman ve subtropik iklim görülen bölgelerde mercimek üretilmektedir. Ülke çapında bir üretim sıralaması yapılırsa; Kanada, Hindistan, Türkiye, Kazakistan ve ABD bu listeye dahil edilmektedir. Buna göre üretimin %48’i Amerika ve %43’ü de Asya kıtasında yapıldığı hesaplanabilmektedir. Mercimeğin farklı türleri çeşitli yemekler içerisinde kullanılmaktadır. Bu bakımdan mercimek tüketimine olan talep de üretimle denk bir şekilde devam etmektedir.