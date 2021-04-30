Mercan Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Mercan Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Kırmızının tüm cazibesini bünyesinde taşıyan Mercan Çiçeği adını da zaten renginden almıştır. Çünkü çiçeğinin rengi mercan rengindedir. Uzun ömürlü ve çalı formunda bir bitkidir. Uzun ince ve yay gibi dalları olan bu bitkinin çiçeği bu dalların ucundan çıkmaktadır. İklim koşullarının elverişli olduğu yerlerde sürekli çiçek açtığı görülmektedir.

Mercan Çiçeği Nedir

Mercan çiçeği kırmızı renkli çiçekleri ile popüler olan bir bitkidir. Sinirotugiller ailesinden olan Mercan Çiçeği ender de olsa sarı ve pembe çiçekler açtığına da rastlanmaktadır. Fakat asıl rengi kırmızı olup 'kırmızı şamdan çiçeği' şeklinde de adlandırılmaktadır.

Mercan Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Sudan pek hoşlanmayan bir çiçek olduğu için çiçeği yerleştireceğiniz saksının bol drenajlı olması gerekmektedir. İlk başlarda derinliği ve çapı 20x20 cm olan bir saksı seçilebilir. Ancak çabuk büyüyen bir bitki olduğu için bu saksı ilerde yeterli olmayacaktır. Suyu fazla tutmayan killi toprak ya da saksı kumunun kullanılması uygun olacaktır. Belli dönemler itibariyle (iki ila üç haftada bir) bitki besini verilmesi tavsiye edilmektedir.

Mercan Çiçeği Nasıl Ekilir?

Mercan çiçeğinin bahçeye ekilmesi durumunda bahar ortasının seçilmesi en uygun zaman olmaktadır. Çünkü bu zamanda toprak ısınmış olmaktadır. Bu arada eğer bahar ayına yetişmiş bir çiçek arzulanmaktaysa ekim işine ev ortamında Şubat ayında başlanabilmektedir. Mercan çiçeği tohumları su tutumu az olan bir toprakta 10 ila 12 santimetre mesafelerle dikilmelidir. Çimlenme döneminde de ışığa gereksinim duyduğu için üzeri kesinlikle örtülmemelidir. İki haftalık bir süre içinde çimlenen tohumlar çimlenme oluncaya kadar püskürtme ile sulanmalıdır.

Mercan Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Mercan çiçeğini çoğaltmak için öncelikle gelişmiş olan bir çiçeğin sağlıklı bir dalı seçilmelidir. Seçim yapılırken dalların ucundaki yaprakların açmak üzere olmasına dikkat edilmelidir. Seçilen dallar on ila on beş santimetre boyunda olacak biçimde kesilmelidir. Kesilen dalın alt kısmından dört ila beş santimetrelik bölümü ıslatılmış bir peçeteye sarılmalıdır. Sonra toprağa yarıya kadar kısmı dışarıda olacak biçimde ekilmelidir. Köklenme döneminde bitkinin nem tutması önemli olduğundan büyüyene kadar püskürtmeyle sulanmalıdır.

Mercan Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Mercan çiçeğinin tohumları çiçeğin içinde yer almakta olup yere düşünce uygun ortamda hemen çimlenmektedirler.

Mercan Çiçeği Nasıl Sulanır?

Mercan çiçeğini henüz kökü güçlenmemişken yani daha gençken akşamları düzenli bir şekilde sulamak önemlidir. Bu köklerin gelişimi açısından faydalı olmaktadır. Köklerin yeterince gelişiminden itibaren toprağın kontrol edilerek sulamaya devam edilmesi gerekmektedir. Toprağın sulamaya ihtiyaç duyup duymadığı toprağın içerisine doğru 3 ila 5 santimetreye kadar kontrol edilmelidir. Toprak bu şekilde kontrol edildiğinde kuruysa su vermek uygun olmaktadır. Sıcağa dayanıklı olan Mercan çiçeği sulamaya fazla ihtiyaç duymamaktadır.

Evde Mercan Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Ev ortamında yetiştirilmeye müsait olan Mercan Çiçeğini tabii ki evde yetiştirmek mümkün olmaktadır. Ama ticari anlamda bunu yapmak için geniş mekânlara ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla ev ortamının bu anlamda ne kadar müsait olduğuna bağlı olmaktadır.

Mercan Çiçeğinin Anlamı

Çiçekleri mercan renginde olduğu için bu adı almıştır. Hatta kırmızı şamdan çiçeği adı da kullanılmaktadır. Çünkü çiçeği aynı zamanda şamdanı da andırmaktadır. Diğer yandan patlayan bir havai fişek gibi olduğu için İngilizler ona Firecracker ismini vermişlerdir.

Mercan Çiçeğinin Latincesi

Mercan çiçeğinin Latincesi russelia equisetiformis şeklindedir. Kısaca ruzelya denmektedir. Plantaginaceae familyasına ait bir bitki olup anavatanının Meksika olduğu kabul edilmektedir.

Mercan Çiçeğinin Özellikleri

Mercan bitkisi iklim koşulları müsaade ettiği sürece sürekli çiçek açmaktadır. Çoğunlukla saksıda yetiştirilmektedir. Kışı çok soğuk olmayan bölgelerde ise park ve bahçe gibi dış mekanlara da dikildiği görülmektedir. Güneşe aşık bir çiçektir. Onun için güneş çok önemlidir. Ancak yarı gölge olan yerlerde de yetiştirilmesi mümkündür. Toprağının humus açısından zengin bulunması önemlidir. Soğuğa az da olsa dayanabilen bu bitkinin gövdesi kış aylarında kurusa da bahar aylarında kökünden tekrar filizlenmesi mümkündür.

Mercan Çiçeğinin Faydaları

Mercan çiçeği ortamı güzelleştirmek bakımından insanlar tarafından dekorasyon amaçlı kullanılmaktadır. Güzel kırmızı rengi onu çekim odağı yapmaktadır.

Mercan Çiçeğinin Hikayesi

Bir zamanlar yöneticileri tarafından kötü davranılan yoksul ve mutsuz bir halk varmış. Herkes bu memlekette korku içinde ne yapacağını bilemeden yaşamaktaymış. Bu kötü durumu nasıl değiştirebileceklerinden ümitsiz bir şekilde hayatlarını sürdürmekteymişler. Hatta bu hayattan kurtulmak için ölümü bile gözetir olmuşlar.

Diğer yandan bu memlekette yaşamakta olan zeki bir delikanlı bulunmaktaymış. Bu delikanlının dışarı çıkması doktorlar tarafından yasaklanmış. Çünkü gün ışığının onu öldüreceğini söylemekteymişler. Böylece her sabah kalktığı zaman güneşi sevmekte olan mercan çiçeğini seyrederek güneş özlemini gidermeye çalışmaktaymış.

Ancak genç adam artık özgür olmak ve dışarı çıkmak istiyormuş. Hatta dışarı çıkarak halkı özgürlük için mücadele etmeye ikna etmek istiyormuş. Halk bu bir günlük özgürlük için ölümü göze alan genci örmek alarak özgürlükleri için mücadele etmeye karar vermişler. Çünkü özgür olmadan mutlu olunamayacağını anlamışlar. Bu mücadeleden sonra da Mercan Çiçeği özgürlükleri için mücadele eden halkların simgesi olmuş.