Mercan Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mercan Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mercan ağacı, ilkbahar mevsiminden sonbahara kadar sürekli mercan renginde çiçekler açan bir süs bitkisidir. Mercan ağacının anavatanı ise Güney Amerika'nın orta kesimleridir.

Mercan Ağacı Nedir? Mercan Ağacı Hakkında Bilgi

Mercan ağacı, kış aylarında en fazla -7 dereceye kadar dayanabilir. Kışları daha uzun ve soğuk geçen bölgelerde mercan ağacı yetiştirmek oldukça zordur. Mercan ağacı, İstanbul'un merkez bölgesinde, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde ve Akdeniz ikliminin hakim olduğu diğer bölgelerimizde bahçelerde çiçekli süs ağacı olarak yetiştirilir. Mercan ağacı, dondan etkilenirse ağaçları kurur ve ilkbahar mevsiminde yeniden yeşerir. Bu duruma geldiğinde ise, ağaç çalı görünümüne ulaşır.

Mercan Ağacı Latince İsmi

Mercan ağacı, baklagiller familyasından gelen Latince ismi ise, Erythrina'dır.

Mercan Ağacının Özellikleri

Mercan ağacı, çok güneşli yerleri sever. Çok özel bir bakım gerektirmez. Bu özelliği sayesinde de bakımı oldukça kolaydır. Kuraklığa uygun bir bitkidir. Ağaç küçük bir fidanken bol sulama yapmak gerekir. Suyu çok iyi süzdüren toprakları sever. Susuz bırakılmadığı sürece daha çabuk büyür. Fidanın dikileceği bölgenin toprağı asitli ya da fazla alkalinli ise, bir metre derinliğinde ve eninde toprağın kazılması gerekir. Boşaltılan toprağın pH derecesi nötr seviyesine gelmesi için gereken maddelerle karıştırılarak, çukur kapatılmalı ve üstüne fidan dikimi yapılmalıdır.

Mercan Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Mercan ağacı ilkbahar ya da sonbahar aylarında dikilmelidir. Bu sayede bol güneş alır ve daha çabuk büyür. Mercan ağacı fidanının ilk dikimi yapıldığı zaman bol bol sulanması gerekir. Kuraklığa uygun bir bitki olmasına rağmen ilk dikildiği dönemde bol suya ihtiyaç duyar. Çevrenin güzelleşmesini sağlayacak canlı çiçekleri olan bu bitkinin bakımı da oldukça kolaydır.

Mercan Ağacı Nerede Yetişir?

Mercan ağacı, Arjantin ve Urugay'ın milli çiçeği olarak bilinir. Bunun yanında Akdeniz iklimine hakim olan bölgelerde, ülkemizde Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde, İstanbul'un merkezinde de sıkça yetiştirilir. Mercan ağacının ana vatanı Güney Amerika kıtasının orta kesimleridir. Bunun yanında Brezilya, Paraguay ve Uruguay'da da bu ağaç sıkça yetiştirilir. Mercan ağacı, göl, akarsu, mevsimlik göl kenarları boyunca uzanan ormanlarda sıkça yetişir. Ama kuraklığa da dayanıklı bir bitkidir. Bu özelliği sayesinde farklı iklimlerde ve toprak türleri üzerinde bu bitkiye rahatlıkla rastlanabilir.

Mercan Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Mercan ağacı, kış sonu ya da bahar başında budama yapılmalıdır. Budama sırasında cansız görünen dalları toprak seviyesinden ağaca zarar vermeden kesmeniz gerekir. Güneş ışığını ve hava dolaşımını rahatlatmak için çok sık olan dallardan bazılarını keserek ağacın rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Kestiğiniz dalları atmayarak ağacı çoğaltmak için değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra zamanı geçmiş çiçekleri ağaçtan temizleyerek ağacın rahat nefes almasını sağlayabilirsiniz. Mercan ağacının çiçeklerini kontrol altında tutmak zordur birden uzar ve yayılır. Çalı şeklinde görünmesini önlemek için dalların ucundan budama yapmak gerekir.

Mercan Ağacı Yaprak Döker mi?

Mercan ağacı, kış aylarında yaprak döker ve soğuk havalara karşı dayanıksız bir ağaç türüdür. Don ile karşılaştığında da yapraklarını dökebilir. Kenarları düzgün, dişsiz, oval, dolgun şekilli ve mumsu yaprakları tropik bir görünüm sunar.

Mercan Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Mercan ağacı bakımı oldukça kolaydır. Bu ağaçların sıcak iklimlerde yetişmesi ve bol sulanması gerekir. Düzenli bir şekilde budama işlemi yapılarak ağacın güzelliği korunabilir ve çalı görünüme ulaşması önlenebilir.

Mercan Ağacı Faydaları Nelerdir?

Mercan ağacı, canlı çiçekleri ile bahçelere dekoratif bir görünüm sunar. Peyzaj ve mimari alanda kullanımı yaygın olan bu ağaç türü, rüzgarı önlemeye yardımcı olur.

Mercan Ağacı Hastalıkları Neler?

Mercan ağacı, haşerelerden etkilenebilir ve mantar hastalığına yakalanabilir. Bu hastalık ağacın sürgünlerinde ve yapraklarında görülür.

Mercan Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Mercan Ağacı Kullanım Alanları

Mercan ağacı, genellikle mimari düzenlemelerde ve peyzaj alanlarında sıkça kullanılır. Canlı çiçekleri ile dikkat çeken bu bitki, özellikle evlerin bahçe dekorasyonunda tercih ediliyor.