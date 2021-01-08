Menopozu Geciktirmek İster Misiniz? Araştırmalar Daha Fazla Seks Yapmanızı Söylüyor!

Menopoz semptomları ağrı olabilir. Bozulan uyku düzeni, düşük cinsel dürtü, sıcak basması menopoz sırasında ortaya çıkan yan etkilerden sadece birkaç tanesidir.

Menopoz kaçınılmaz olsa da son yıllarda yapılan araştırmalar geciktirmenin mümkün olduğunu söylüyor. Özellikle son yapılan bir çalışma, oldukça ilginç sonuçlar ortaya koydu. University College London tarafından yürütülen bir araştırma, haftalık veya aylık seks yapan orta yaşlı kadınların, daha az seks yapan kadınlara kıyasla daha geç menopoza girdiği sonucuna ulaştı!

Seks ile menopoz arasında nasıl bir bağlantı var?

Araştırmacılar, ABD'deki bir çalışmadan elde edilen verileri kullanarak, menopoz geçişleri öncesinde ve sırasında 2.000'den fazla kadını analiz etti. 10 yıl boyunca, katılımcılar cinsel aktiviteleriyle ilgili anket sorularına yanıt verdiler.

Sorular, son altı ay içinde eşleriyle cinsel ilişkiye girip girmediklerini, ne sıklıkta ve ne tür cinsel faaliyette bulunduklarını içeriyordu. Ayrıca son altı ay içinde mastürbasyon yapıp yapmadıkları da sorulanlar arasında yer aldı.

Kadınların % 64'lük oranı haftada en az bir kez seks yapıyordu. Haftada en az bir defa seks yapan kadınların erken yaşta menopoz yaşama olasılığı, ayda birkaç defadan daha az seks yapanlara göre % 28 daha azdı. Buna sadece cinsel ilişki değil, her tür seks dahil.

Çalışmaya göre, ayda birkaç defa seks yapan kadınların da bundan çok daha az seks yapanlara oranla menopoza girme olasılığı % 19 daha az.

Menopoz tüm kadınlar için kaçınılmaz olsa da, bu bulgular belirli davranışların süreci geciktirebileceğini öne sürüyor.

Araştırmalar, kadınların bağışıklık sistemlerinin yumurtlama sırasında daha zayıf olduğunu söylüyor. Bununla beraber vücut, orta yaşlı ve yaşlı kadınları enfeksiyon veya hastalıktan korumak için doğal olarak yumurtlamayı durdurabiliyor.

Eğer bir kadın seks yapmıyorsa o zaman vücut yumurtlamaya yatırım yapmamayı seçebiliyor. Menopoza girmeye tam olarak hazır değilseniz, haftalık rutininize daha fazla seks eklemeyi deneyin.