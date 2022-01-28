Menopoza Girerken Adet Kanaması Nasıl Olur, Kaç Gün Sürer?

Menapoz kadınların adetten kesilmesidir. Bu dönemde kadınlar yavaş yavaş adetten kesilirken kanamalar azalarak da devam edebilir. Peki, menapoza girerken adet kanaması nasıl olur, ne kadar sürer? İşte menapoz beriltileri...

Menapoza girerken adet kanaması nasıl olur?

Amerikan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölüm Şefi Doç. Dr. Bülent Urman menopoz hakkında merak edilenleri şöyle anlattı:

Menopozun temel belirtisi adetlerin kesilmesidir. Özellikle 45 yaşın üzerindeki bir kadında 6 aydan daha uzun süre adet olamama genellikle menopoza işaret eder. Adet kesilmesine eşlik eden ateş ter basmaları ve vajinal kuruluk tanıyı güçlendirir. Menopozun erken dönemlerinde adetsiz geçen dönemleri takiben bazen kanamlar görülebilir. Bu tür kanamalar endometrial hiperplazi adı verilen ve rahim iç tabakasının fazla kalınlaşması ile seyreden bir hastalığın belirtisi olabileceğinden dikkatli bir şekilde irdelenmelidir.