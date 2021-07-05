Menopoz döneminde cilt bakımında yapılması gereken değişiklikler

Menopoz dönemindeki bu endişelerden biri, vücudunuzdaki değişikliklerin cilt bakım rutininizi nasıl etkileyeceğidir. Cilt bakımı sadece güzellikle ilgili değildir, çünkü cilt vücudumuzun bir parçasıdır. Menopozdaki kadın için cilt bakımı, yüzünüzdeki yaşlılık belirtilerini silmek anlamına gelmez. Menopoz dönemindeki cilt bakımının önemli kısmı, hayatınızın bir sonraki aşamasına doğru ilerlerken en iyi şekilde görünmenizi ve hissetmenizi sağlamaktır. Bu nasıl mı başarılır? Gelin, anlatıyoruz…

Cildinizin ekstra neme ihtiyacı olacak

Menopoz sırasında vücudunuzdaki östrojen seviyeleri düştükçe, cildinizin doğal yağlarını üretme kabiliyeti de azalır. Hyaluronik asit seviyeleriniz de düşer ve bu da cildin nemini kaybetmesine neden olur. Bu da size kuru bir cilt yapısı olarak geri döner.

Peki kuruyan cildinizle savaşmak için ne yapmalısınız? Dermatologlar, bunun için özellikle sabun kullanılmamasını öneriyor ve bunun yerine bir yumuşak temizleyici jel ile yıkanmasını tavsiye ediyor. Ayrıca nemlendiriciyi daha sık uygulamanız gerekebilir.

Krem bazlı nemlendiriciler seçin

Cildinizin kaybettiği seramid, gliserin veya hyaluronik asit içeren bir nemlendirici tercih edin, ancak losyon yerine krem bazlı bir nemlendirici daha iyi olacaktır. Dermatolog olan Dr. Robyn Gmyrek, Byrdie'ye su veya alkol bazlı losyonların, yağ bazlı kremler kadar nem tutmadığını söyler. Ayrıca, cildiniz hala hafif nemliyken nemlendirmenizi önerir, böylece kremin içeri girmesi için biraz nem oluşmuş olur.

Peeling yaparken son derece dikkatli olun

Yaşla birlikte git gide derinleşen çizgiler ve kırışıklıklar meydana gelir. Ayrıca daha fazla ölü cilt hücresi göreceksiniz. İçgüdünüz, tüm ölü hücreleri ovmak gerektiğinizi söyleyebilir, ancak yüzünüze yarardan çok zarar veriyor olabilirsiniz. Çok nazik bir peeling ürünü seçmeye dikkat ederseniz evde eksfoliyasyonunuz güvenli olabilir ve sadece haftada bir kez uzman kontrolü eşliğinde olmasında fayda var.

Akne sürpriz bir şekilde yeniden ortaya çıkabilir

Sivilceler, herkesin gençken ödediği bir bedeldir. Büyüdüğünüzde ise tam da iş randevunuzdan hemen önce burnunuzdaki büyük bir sivilce kabusuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Menopoz döneminde, hormonlarınız son bir hakarete geçmek isteyebilir, böylece kendinizi sivilcelerin korkunç dönüşüyle karşı karşıya bulabilirsiniz.

Güneş kremi mutlak bir zorunluluktur

Yaşlandıkça, cildiniz güneş altında o kadar uzun zaman geçirir. Küçük bir çocuk olduğunuzdan beri her gün özenle güneş kremi uyguladıysanız, minimum güneş hasarına sahip olabilirsiniz, ancak çoğumuz gibiyseniz, zaman zaman bir şeyleri unutma eğiliminde olabilirsiniz. Gerçekten şanssızsanız, yaz güneşi bronzluğunun modanın zirvesi olarak kabul edildiği bir çağda büyümüş solgun tenli bir kız bile olabilirsiniz .

Cilt kanseri belirtilerine dikkat edin

Güneşe maruz kalma kırışıklıklara, çizgilere ve yaşlılık lekelerine neden olabilirken, açık ara en kötü yan etkisi cilt kanseri riskinin artmasıdır. Herhangi bir türde yaşlılık lekesi tedavisini kullanmadan önce tam bir cilt muayenesi için dermatoloğunuza başvurun. Kanserli bir büyüme olduğu ortaya çıkan bir noktada yaşlılık lekelerini gidermeye yönelik bir ürün kullanırsanız, solup daha az görünür hale gelebilir, ancak kanserin kendisi zarar vermeye devam edecektir. Cildiniz size bir tehlike sinyali gönderiyorsa, bunu ertelemeden mutlaka bir uzmana danışmalısınız.