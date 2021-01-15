Menopoz Cinsel Hayatı Nasıl Etkiler? İşte İlginç Araştırma Sonuçları...

Araştırmacılar, menopozun libidoyu nasıl etkilediğini belirlemek için 45 ila 55 yaşları arasındaki 210 kadınla anket yaptı. Katılımcıların cinsel işlev bozukluğu yaşayıp yaşamadıkları değerlendirildi. Araştırmacılar ayrıca her bireyin vücut imajı durumunu, cinsel doyumunu, ilişki kalitesini ve menopoz semptomlarını çeşitli ölçümlerle analiz ettiler.

Çalışma, menopozal hormonal tedavinin menopozdan sonra cinsel işlev bozukluğunu azaltmada ne kadar etkili olduğunu anlamak için yapıldı ancak bulgular ilgili diğer bazı ilginç faktörlere işaret etti.

Aşağıdaki deneyimler, menopoza giren kadınların cinsel hayatlarının daha az etkilenmesine yol açan etkenler olarak belirlendi:

- Cinsellik hakkında olumlu tutumlar

- Pozitif vücut imajı

- İlişkiden memnuniyet

- Cinsellikle ilgili olumlu deneyimler

- Daha az fiziksel menopoz semptomları

Fiziksel semptomlar bir yana, bu sonuçlar genel olarak sağlıklı bir cinsel hayata sahip olmanın, libidomuzun ve cinsel işlevimizin daha sonraki yaşamda nasıl değiştiğini belirlemede en önemli faktörlerden biri olabileceğini gösteriyor.

Konuyla ilgili araştırmaları yakından takip eden Doktor Stephanie Faubion, araştırma sonuçlarının, konuyla ilgili yapılan diğer çalışma sonuçları ile tutarlı olduğunun altını çizdi, "Partnerlerinin seks sırasında kadınların zevkini de önemsemesi, cinsellik hakkında olumlu tutumlar, ilişkiden ve partnerden memnuniyet, daha az menopoz semptomları kadınların bu hassas döneminde seksten zevk almasını kolaylaştıran faktörlerdir" dedi.

Menopoz sürecinde cinselliği olumsuz etkileyen faktörler

Vajinal kuruluk ve sıcak basması gibi menopoz semptomları, rahatça seks yapmayı zorlaştırabilir. Bu noktada kadınların daha fazla uyarılması gerekebilir ve vajinal nemlendiriciler, kayganlaştırıcı ürünler ilişkiye girmeyi kolaylaştırabilir.

Öte yandan menopozun getirdiği değişiklikler hakkında açıkça konuşmak, partnerinizle fizikselliğin ötesinde yakınlık geliştirmek ve vücudunuzla olan ilişkinizi geliştirmenin yollarını bulmak, dolaylı olarak cinsel dürtüyü iyileştirebilir.

Araştırma sonuçları, menopoz döneminde cinsellikten uzaklaşan kadınların cinselliğe olan tutumlarının değişmesi gerektiğine işaret ediyor. Aslında cinselliğin sadece fiziksel değil duygusal bir eylem olduğunun ve ilişkilerdeki öneminin sanılandan çok daha fazla olduğu da kabul edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.

Unutmayın, menopoza girmek demek kadınlığınızın ve cinsel hayatınızın sona erdiği anlamına gelmiyor. Partneriniz ile menopoz hakkında açıkça konuşun ve kendinizi yeniden keşfetmeye hazır olun.