Menengiç Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Çitlembik (Çıtlık) Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Menengiç ağacı Akdeniz ve Batı Asya'da yetişen bitkilerden bir tanesidir. Akdeniz maki karakteristik üyesi olan menengiç ağacı yetişirken bakımının doğru yapılması gerekir.

Menengiç Ağacı Nedir? Menengiç Ağacı Hakkında Bilgi

Menengiç kahvesi dünya genelinde en çok bilinen ve tüketilen kahve türlerinden bir tanesidir. Türkiye genelinde pek çok yörede yetiştirilen menengiç ağacında yetişen meyvenin sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Menengiç de halk arasında çitlenbik olarak bilinmektedir. Karşılıklı dizilmiş bileşik yapraklardan oluşan menengiç ağacının boyları 2 ve ya 3 metreye kadar çıkabilir. Menengiç ağacının kırmızımsı ve mor renkli çiçekleri bulunuyor.

Menengiç Ağacı Latince İsmi

Menengiç ağacının Latince ismi Pistacia terebinthus olarak bilinmektedir. Sakız ağacıgiller familyasına ait olan menengiç ağacı Türkiye genelinde 2 ve ya 3 metre boylarına kadar çıkabilir. Bu menengiç ağaçları ise 10 metreye kadar uzayabilir. Ayrıca karşılıklı dizilmiş bileşik yapraklar da 5 ila 11 parlak yaprakçıktan oluşmaktadır. Bu ağaç eşsiz bir reçine kokusu verir.

Menengiç Ağacı Özellikleri

Menengiç ağacı karşılıklı dizilmiş bileşik yapraklardan oluşur. Kırmızı tonlarında ve mor renkli çiçekler açan menengiç kahvesi özellikle Mart ve Nisan aylarında çiçek açmaya başlar. Mürekkep meyve küçük ve küre biçiminde oluşur. Bu meyveler olgunlaştığı takdirde yeşil ve mavi renge bürünür. Menengiç ağacının tohumları ise çoğunlukla Eylül ve Ekim aylarında oluşmaktadır.

Menengiç Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Menengiç ağacı çoğunlukla Ekim aylarında dikilmektedir. Eylül ve Ekim aylarında dikilebilen menengiç ağaçları Mart ve Nisan aylarında çiçek açabilir. Menengiç ağacının çok hoş bir kokusu bulunmaktadır.

Menengiç Ağacı Nerede Yetişir?

Menengiç ağacı Türkiye genelinde çoğunlukla Adana ve Antalya illerinde yetişmektedir. Akdeniz ikliminde yetişen menengiç ağacı antep fıstığı ağacına yakınlığı ile bilinmektedir. Faydaları saymakla bitmeyen bu ağaç Akdeniz iklimi dışında Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesinde yetişmektedir.

Menengiç Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Günümüzde en çok bilinen ağaçlardan bir tanesi de menengiç ağacıdır. Menengiç ağacı yetiştirirken çok dikkat edilmesi gerekir. Antep fıstığı ağacına benzeyen menengiç ağacıyavaş yavaş büyüdüğü için meyve vermesi de uzun yıllar alabilir. Özellikle 100 yıl gibi uzun bir süre yaşayan menengiç ağaçları her sene düzenli bir bakım gerektirir. Bakımı yapılan menengiç ağaçları daha fazla meyve verebilir. Bu şekilde menengiç ağaçlarının da bakımına dikkat edilmelidir.

Menengiç Ağacı Yaprak Döker mi?

Hoş kokulu çiçekleri olan menengiç ağacı genel olarak kış mevsiminde yaprak döker. Genellikle sıcak Akdeniz iklimini seven menengiç ağaçları Mart ve Nisan aylarında çiçek açmaktadır. Menengiç ağaçları kırsal alanlarda geniş aralıklı şekillerde dikilmelidir. Güneşi ve sıcağı çok seven menengiç ağaçları güneş engellenmeden aralıklı bir şekilde dikilmelidir.

Menengiç Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Menengiç ağacı bakımı doğru bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle yavaş büyüyen menengiç ağaçları kendiliğinden yol kenarlarında ve bahçelerde yetişmektedir. Budama ve bakımının da doğru yapılması gereken bu ağaçların belli aralıklar ile bakımlarının yapılması gerekir.

Menengiç Ağacı Faydaları Nelerdir?

Menengiç ağaçlarının faydaları saymakla bitmez. Buna göre menengiç ağacı yapraklarından yağ elde edilir. Bu yağ ise tıbbi olarak kullanılabilir. Ayrıca güçlü bir reçinesi olan menengiç ağacının reçinesi kozmetik ve yapı sektöründe de kullanılabilir. Bu reçine idrar yolu iltihaplarını da gidermektedir. Kuru ve sıcak toprakları seven menengiç ağacı gölge yapmayacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Menengiç Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Menengiç ağacı kendiliğinden yetişebilen bir ağaç olduğu için kolay kolay bitki hastalıklarına yakalanmaz. Buna rağmen bulunduğu toprak ve iklim itibari ile enfeksiyon ve mantar gibi hastalıklar çok nadir de olsa görülebilir.

Menengiç Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Menengiç Ağacı Kullanım Alanları

Menengiç ağacının kullanım alanları oldukça geniştir. Buna göre menengiç ağacı meyvesinden menengiç kahvesi yapılır. Bu kahve dinlendirici ve sakinleştirici bir yapıya sahiptir. Ayrıca menengiç ağacının yapraklarından elde edilen yağlar da idrar söktürücü ve göğüs yumuşatıcı olarak kullanılmaktadır. Menengiç ağacının sağlığa pek çok yararı bulunur.