Meme Ucu Ağrısının 4 Nedeni

Ancak gerçek şu ki meme başı ağrısı oldukça normaldir. Aslında, kadınların %70'i hayatlarının bir noktasında tıbbi olarak bir tür meme ağrısı bildirmiştir. Ama bu acının çoğu iyi huyludur. Meme ağrısı yaşayan kadınların yüzde 70'inden sadece yüzde 15'inin tıbbi yardıma ihtiyacı var.

Yine de meme ucunuzda veya çevresinde biraz ağrı veya hassasiyet hissettiğinizde endişeli hissetmeniz normaldir. Öyleyse bu acıya ne sebep olabilir?

1- ENFEKSİYON

Bakteriyel enfeksiyonlar, mantar, kandida ve viral enfeksiyonlar gibi meme uçlarımızda hasara neden olabilecek birçok farklı enfeksiyon vardır. Tipik olarak, bir enfeksiyonla ilişkili ağrı, meme başı çevresinde ısıya benzer bir histir. Bunun nedeni, vücudunuzun enfeksiyonla savaşmak için gönderdiği bölgeye artan kan akışının olmasıdır.

Özellikle mantar enfeksiyonları zamanla gelişebilir ve ilk başta ağrılı olmayabilir. Mantarlar deri kıvrımları gibi sıcak, nemli bölgeleri severler. Diğer enfeksiyonlar, emzirmeden sütyeninizi yeterince yıkamamaya kadar her şeyden kaynaklanabilir. Enfeksiyonunuz olduğunu düşünüyorsanız, tedavi için doktora danışmak iyi bir fikirdir.

2- DERMATİT

Egzama veya sedef hastalığına yatkınsanız, meme uçlarınız ve göğüsleriniz etrafında alevlenmeler yaşamanız mümkündür. Ancak bu cilt sorunlarına yatkın değilseniz, bu sadece iyi 'bir alerjik reaksiyon olabilir. Göğüslerinizdeki deri hassastır ve yeni deterjanlara, sabunlara veya kullanıyor olabileceğiniz spreylere tepki verebilir.

Durum buysa, yeni spreyi veya deterjanı bırakıp kızarıklığın geçip geçmediğine bakmak iyi bir fikirdir. Bunu yapmak sadece 24 ila 48 saat sürer. Devam ederse, doktorunuza başvurun.

3- HORMONLAR

Hormonal değişiklikler meme başı hassasiyetinin artmasına neden olma eğilimindedir. Bu, hamilelik sırasında veya doğumdan hemen sonra yeni bir hap kullanmaya başladığınız dönem civarında olabilir. Ağrı daha çok tahriş gibidir - meme uçlarınız dokunmaya daha duyarlı olabilir veya sürtünmeye maruz kaldığında karıncalanma hissi yaşayabilir. Birkaç haftadan daha uzun süre devam ederse doktorunuza danışın.

4- EMZİRME

Emzirirken ortaya çıkabilecek pek çok sorun vardır. Tıkalı bir kanal, emziren annelerde sıklıkla görülen acı verici olaydır. Sütün sızdığı ve tıkandığı durumlar olabilir. Daha sonra vücudunuz tıkanıklığı yabancı bir cisim olarak görür ve bu da ağrılı bir inflamatuar tepkiye neden olur.

Bununla baş etmenin en iyi yolu, tıkanıklığı gidermeye yardımcı olacak sıcak kompreslerdir. Ayrıca göğsünüzü duşta masaj yaparak çıkarabilir veya bebeğinizin yardımını isteyebilirsiniz. Emzirirken göğsünüze masaj yapın. Bebeğin emme basıncı, tıkanıklığı gidermeye yardımcı olabilir. Emzirme konusunda sorun yaşıyorsanız, size ve bebeğinize yardımcı olabilecek bir emzirme danışmanından yardım almak iyi bir fikir olabilir.