Meme Kanserinde Erken Teşhis Yaşam Süresini Uzatıyor

Hastalar genellikle kendi memesinde bir kitle saptayınca aile hekimlerine veya cerrahi hekimlere başvuruyor. Gerekli tetkikleri yaptırdıktan sonra hastalar onkoloji ünitesine sevk ediliyor.

Gerek hastalığın evresi gerek bulunan yeni ilaçlar gerekse de ameliyattan önce verdiğimiz tedavilerle gerçekten de hastaların yaşam süresi uzamakta. O nedenle bir birey kendi memesinde bir kitle saptadığı zaman, mutlaka ve mutlaka, derhal aile hekimine gitmesi gerekiyor. Bizim ileri evre kanser hastalarında gördüğümüz en sık sebep bu.

Hasta, aylardan beri memesinde bir şikayeti var, kitle var ama ne zaman dayanılmayacak kadar bir ağrı yapıyor, ne zaman ciddi bir şekilde açılıyor veya başka yerlere sıçramasının verdiği bulgular olduğu zaman hekime başvuruyor. O zaman da hastalık evre atlamış oluyor. Bu da hastalığın tedavisini zorlaştırıyor. O yüzden burada bilinçlendirmemiz gereken en önemli konu erken dönemde, şikayet olduğu zaman veya eline yeni bir kitle saptandığı zaman mutlaka aile hekimine veya cerraha başvurması gerekiyor.

Hastalardan alınan biyopsi sonrasında, ultrason ve tomografiyle hastalığın evresi saptanıyor. Meme kanserinde tedavi pratiği son zamanlarda çok değişti. Artık hastaların memesinin alınmadan da tedavinin mümkün.

İleri yaştaki kadınlarda risk oranı daha fazla

Meme kanserinin en önemli risk faktörü kadın cinsiyettir. Erkeklerde kadınlara oranla meme kanseri riski daha düşüktür. Her 100 meme kanserinden 1 tanesi erkek hasta çıkıyor.

Hastalık yaşla beraber daha da artıyor. Yani 40 yaşındaki bir kadınla 60 yaşındaki veya 80 yaşındaki kadının meme kanser riski bir değildir. O yüzden yaşlıların biraz daha farkında olması lazım. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığının çok güzel uygulaması var. Ücretsiz meme kanseri taramaları yapılıyor. Mutlaka her vatandaş, her yaşlı büyüğümüzün iki yılda bir de olsa başvurmasında fayda var.