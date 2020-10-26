Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve dolayısıyla en çok endişe duyulan kanser türlerinden biridir. Dünya genelindeki her sekiz kadından birinin hayatının belirli bir döneminde meme kanserine yakalandığı bilinmektedir. Erken teşhis hakkındaki farkındalığın artması ile birlikte meme kanseri geçiren hastaların yaşam süresi uzamakta ve bu nedenle psikolojik olarak da kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak için meme kanseri sonrası meme estetiği gündeme gelmektedir.

Memelerinin bir kısmının ya da tamamının kaybı sonrası kadınların vücut algılarının korunabilmesi; kendilerini hem fiziksel hem sosyal hem de ruhsal açıdan daha iyi hissetmelerinin sağlanması adına meme onarımı ameliyatları büyük bir fayda sağlamaktadır. Dolayısıyla “meme kanseri sonrası meme estetiği yapılabilir mi?” sorusunun yanıtı “evet” olmaktadır.

Memede bulunan tümörlerin ya da farklı bir hastalık nedeniyle memenin bir kısmının ya da tamamının çıkarıldığı operasyonlar “mastektomi” olarak adlandırılır. Bazı hastalar için kanser sonrası meme estetiği mastektomi operasyonu ile aynı anda gerçekleştirilebilir. Bazı hastaların meme rekonstrüksiyon cerrahisine daha sonraki dönemde başvurması gerekebilir.

Meme kanseri sonrası meme estetiği nasıl yapılır?

Kanser sonrası meme estetiği kişi özelinde planlanır. Meme dokusunun ne kadarlık bir kısmının alındığı, kanser tedavisinin gidişatı, hastanın beklentileri ve vücut yapısı gibi değişkenler değerlendirilir. Tedavi sürecinin başarıyla tamamlandığı, meme onarım estetiği için genel sağlık durumu uygun olan hastalara meme kanseri sonrası meme estetiği gerçekleştirilebilir.

Meme kanseri sonrası meme estetiği birkaç operasyonun art arda yapılmasını gerektirebilir. Genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon sırasında hastada yeni memeyi destekleyen doku bulunmuyorsa flep veya doku genişletilmesi teknikleri kullanılabilir.

Meme onarımı mastektomi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğinde ise cilt dokusunun altına bir doku yerleştirilerek bölgedeki derinin esnetilmesi için birkaç hafta boyunca serum fizyolojik ile şişirilmesi gerekir. Ciltteki esneme yeterli seviyeye ulaştığında ise silikon protez yerleştirilebilir.

Her hasta için doku genişletme sürecinin beklenmesine gerek olmaz. Bazı hastalarda doku genişliği yeterli olabilir ve bu durumda kanser sonrası meme estetiği kapsamında hastaya silikon protez yerleştirilir. Meme başının ve meme ucunun yapılandırılması ile hastanın memeleri arasında simetri sağlanabilir.