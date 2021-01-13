Meme Estetiğinde Doğal Görünüm Nasıl Sağlanır?

Doğal görünümü yakalamaya yardımcı olan çok önemli kriterler vardır. Bu kriterler en başında meme implantı büyüklüğünün kişiye özel belirlenmesi gelir. İmplantlarınızın doğal görünmesi için boyuta karar verirken mevcut meme dokusunun ve göğüs duvarı ölçülerinin oranları dikkate alınır. İdeal göğüs boyutu kişinin boyu, kilosu, göğüs çevresinin genişliği, kalça genişliği ve var olan meme botuna göre hesaplanarak belirlenir.

İmplant seçiminde nelere dikkat edilir?

Doğal meme dokusuna en yakın hissi silikon jeller sağladığı için daha fazla tercih edilir. Yuvarlak ve damla tipi olmak üzere iki çeşit implant türü vardır. Kişinin var olan meme dokusu ve tercihine göre implantın şekline karar verilir.

İmplantın yerleştirilme şekli de kişiye özel olarak planlanır. Buna göre meme dokusu ve göğüs duvarının arasında yer alan pektoral kas altına veya meme dokusunun altında ve pektoral kas üstüne yerleştirebilir.

Meme implantı ile göğüs büyütmede dikiş izleri konusunda endişe etmeye hiç gerek yok. Çünkü dikiş izleri görünmeyecek şekilde memenin alt kısmına yani doğal kıvrımlarına açılır. İyileştikçe ince bir çizgi haline gelerek fark edilmez hale gelir. Bu da doğal görünüme büyük katkı sağlar.

Operasyon nasıl yapılır?

Meme büyütme estetiği genel anestezi altında yapılır. En yaygın kullanılan teknikler, göğsün alt kısmının göğse değdiği yerin biraz yukarısında yapılan 3,5-4 cm’lik bir kesi veya meme ucunu çevreleyen koyu pembe deri olan areolanın alt kenarının çevresinde yapılan periareolar kesidir.

Cerrahın tekniğine ve hastanın anatomisine bağlı olarak, cerrah, en uygun kesi yöntemi le meme dokusunu yukarı kaldırır ve meme duvarı kasının veya kas fasyasının altında bir cep oluşturur. Ardından silikon jel içeren esnek bir zarla çevrili meme protezi yerleştirir. Birkaç dikiş ile insizyonu kapatır. Ameliyattan sonra, hasta cerrahi bir sutyen giyer. Ameliyatın kapsamına bağlı olarak, prosedür genellikle yaklaşık 1,5 saat sürer.

Ameliyattan sonra ilaçla kolayca kontrol edilebilen ağrı genellikle bir veya iki gün içerisinde azalır. Dikişler genellikle ameliyattan sonraki 2 hafta içinde iyileşir. Genel olarak hastalar bir hafta içinde günlük aktivitelerine geri dönebilirler. İyileşme sürecinde hastaların aşırı aktivitelerden kaçınması gerekir.