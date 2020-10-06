Meme Estetiği Konusunda Doğru Bilinen 7 Yanlış

YANLIŞ: Meme büyütme sonrası emzirmek mümkün değildir

DOĞRU: Meme büyütme operasyonunda kullanılan silikon protez; hastanın memesinin yapısının ihtiyacına göre kas altı plana, Pektoral kas Fasyası (zarı) altına veya meme dokusunun hemen altına konulabilmektedir. Meme büyütme ameliyatında Meme dokusuna zarar vermememiz ve cerrahi esnasında direk meme dokusunu görmememizden dolayı hastaların emzirmesinde herhangi bir problem olmamaktadır

YANLIŞ: Silikon Protezler kanser yapar

DOĞRU: Meme protezlerinin meme kanseri yaptığına veya meme kanseri riskini artırdığına dair herhangi bir bilimsel yayın bulunmamaktadır. Bununla birlikte silikon implantların son yıllarda meme bölgesinin Anaplastik Büyük Hücreli lenfoma yaptığına dair bilimsel yayınlar olmakla birlikte bu risk yüz bir de 1,2-1,4 civarındadır. Ayrıca bu durumdan yüzey yapısı büyük pürtüklü (makro texture) olan protezler sorumlu olup yüzeyi çok küçük- mikro pürtüklü (mikro texture) veya pürtüksüz protezleri kullanarak zaten çok düşük olan riski neredeyse sıfırlamaktayız.

YANLIŞ: Silikon-protez-implant doğal görünmez

DOĞRU: Hastanın meme dokusuna uygun cerrahi teknik seçimiyle gayet doğal sonuçlar elde etmek mümkündür.

YANLIŞ: Meme küçültme ameliyatı sadece görsel güzellik için önemlidir

DOĞRU: Büyük meme hastada omuz, sırt ve boyun ağrılarına yol açmaktadır. Özellikle bazı hastalar büyük meme yüzünden boyun fıtığı olmaktadır. Bu nedenle büyük memesi olan bir kadına yapacağımız meme küçültme operasyonu; görsellik için olduğu kadar aynı zamanda sağlık için yapılan bir operasyondur.

YANLIŞ: Meme ameliyatları sonrası iyileşme çok uzun zaman alır

DOĞRU: Meme ameliyatları sonrasında hasta 10-15 günde günlük yaşantısına ve işine geri dönebilmektedir. Aktif spor yapan hastalarımız spora 6-8 haftada dönebilmektedir.

YANLIŞ: Silikonlar kolayca patlar ve yırtılır

DOĞRU: Meme büyütme ameliyatlarının yapılmaya ilk başladığı 30 sene ve öncesindeki kullanılan silikon implantların içerisi sıvı dolu olması sebebi ile bu tarz problemler olabilmekteydi fakat artık içerisi jel dolu olan yeni nesil silikon implantlar kullanılmakta olup bu implantlarda böyle bir risk söz konusu değildir.

YANLIŞ: Meme estetiği izsiz olabilir

DOĞRU: Her cerrahi iz bırakmakla birlikte bu izler ilk zamanlar belli olup 4-6 ay arasında belli belirsiz hale gelmektedir. Bununla birlikte plastik cerrahlar bu izleri meme altı bölgesi, koltuk altı gibi bölgelere saklamaktadır bu sayede hastalarımız uzun dönemde iz ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamaktadır.