Meme Asimetrisi Estetiği Nedir?

Her kadının göğüsleri az ya da çok asimetriktir. Ancak bazı kişilerde bu durum ilk bakışta dışarıdan belli olacak belirgindir. Asimetrik meme göğüs şeklinin, boyutunun ve meme başı pozisyonunun diğer memeye göre farklı olmasıdır. Bu durum kalıtım, hamilelik, kilo alıp verme, yaşlanma, jinekomasti, emzirme ya da menopoz gibi farklı nedenler ile ortaya çıkabilir. Büyük boyutta göğüs asimetrisi psikolojik durumundan kıyafet seçimine kadar çeşitli sıkıntılara yol açabilir. Dışarıdan belli olacak boyuttaki asimetri kişinin iç çamaşırı ve kıyafet seçimi zorlaştırır, özel ve sosyal hayatına zarar verebilir. Özellikle genç yaştaki kadınlarda öz güven sorununa yol açabilir.

Ameliyatlı ve ameliyatsız teknikler

Asimetrik meme tedavileri, memenin yapısına, boyutuna ve şekline göre farklılık gösterir. Eğer memede sarkıklık varsa meme dikleştirme operasyonu gerekebilir. Memelerden birisi aşırı küçük ise hacim kazandırmak için duruma ve tercihe göre meme implantı, yağ enjeksiyonu ya da dolgu malzemesi kullanılabilir. Memelerden birisi aşırı büyükse, meme küçültme operasyonu yapılabilir. Yine meme başlarında asimetri varsa, meme başları olması gereken pozisyona getirilir. Ayrıca jinekomasti hastalarında liposuction ve meme küçültme operasyonu bir arada yapılabilir.

Hızlı iyileşme süreci

Cerrahi tekniklerde lokal ya da genel anestezi altında uygulandığı için ağrı ya da sızı hissedilmez. Uygulanacak operasyonun türüne göre 30 dakika ile 2 saat arası sürebilir. Günümüzde meme estetiği cerrahisinde iyileşme süreci kısalmış durumdadır. Duruma göre bir gece hastanede kalınması gerekebilir. Meme implantı ya da meme küçültme ameliyatlarında iyileşme süreci birkaç gün sürebilir. Hasta birkaç gün içinde normal yaşantısına dönebilir. Birkaç ay ağır aktivitelerden uzak durulması tavsiye edilir.

Meme estetiğinde ameliyatsız teknikler giderek daha yaygın olarak kullanılmaya başladı. Asimetrik göğüs estetiğinde de yağ ya da hyaluronik dolgu enjeksiyonu ile kullanılabiliyor. Eğer asimetrik göğüs yapısına sahipseniz, alanında uzman bir estetik cerraha giderek sizin için en uygun tedavi tekniğini öğrenebilirsiniz. Siz de asimetrik meme sorununuzdan kurtulabilir, öz güveninizi ve yaşam kalitenizi yükseltebilirsiniz.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk