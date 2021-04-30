Melisa Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Melisa (Kolonya) Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Gece çiçeklerini açıp gündüz vakitlerinde kapanan Melisa çiçeği, huzur ve dinginlik veren kokusuyla ünlenmiş bir çiçektir.

Melisa Çiçeği Nedir?

Melisa çiçeği, ballıbabagiller familyasına aittir. Genellikle Güney Asya topraklarında yetişir ve ana vatanı da bu topraklar sayılmaktadır. Ülkemizde de özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişmektedir. Tropikal bir çiçek ve sıcak iklimleri sevmesine rağmen gölge alanlarda kalmayı tercih eder. Çiçekleri akşam güneşinden açılır ve güneş doğmadan önce yeniden kapanır. Bu sürede de limona benzer kokusu güçlü bir şekilde yayılır.

Melisa çiçekleri ince yapılı, yumuşak tüylü, beyaz çiçekleri olan limona benzer kokuda bir bitkidir. Kokusundan dolayı halk arasında kolonya ya da limon çiçeği olarak da bilinir. Arsız bir çiçektir ve hemen sürgünler vermeye başlar. Bu sürgünlerden kaliteli Melisa çiçekleri elde edilebilmektedir.

Melisa Çiçeği Özellikleri Nelerdir?

Melisa çiçeği çok dallı ve ot yapılı bir bitki türüdür. Genellikle süs bitkisi olarak kullanılır. Fakat çayı yapılan Melisa bitkisi ile çok karıştırılmaktadır. Süs bitkisi olarak kullanılan Melisa çiçeğinin çayı yapılmaz. Melisa çiçeği özellikle kokusundan dolayı başta kolonya ve parfüm olmak üzere pek çok kozmetik ürününde kullanılmaktadır.

Yaprak dökme özelliği yoktur ve çok yıllık bir çiçektir. Boyu 4 metreye kadar uzayabilir. Oldukça sağlam bir yapısı vardır. Kokusu limon kokusuna benzer ve genelde gün batımından sonra bu koku duyumsanmaktadır. Rüzgara karşı oldukça hassas bir çiçektir. Gölge alanları sever ve gün içerisinde güneş tepede olmadığı müddetçe 3-4 saat kadar güneşte tutulmalıdır.

Melisa Çiçeği Nasıl Ekilir?

Melisa çiçeği sıcak bölgeleri sever. Fakat oldukça nazlıdır, güneş ışığında fazla kalmak istemez. Dikim gerçekleştirilirken mutlaka humuslu ve kumlu toprak kullanılmalıdır. Eğer bölgede karasal iklim varsa büyük saksı kullanımından kaçınmak gerekir. Dikim işlemi genelde ilkbahar aylarında yapılmalıdır. Melisa çiçeği bahar ayrında çiçeklenmeye başlar ve kış aylarına kadar devam eder. Çiçekler gün batımından sonra açılır ve oldukça güzel bir koku yayar. Güneş doğmaya başladığında ise çiçeklerini kapatarak dinlenmeye çekilir.

Melisa Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Melisa çiçğinin bakımında önemli birkaç nokta vardır. Öncelikle rüzgar almayan ve gölge bir alanda bulundurulmalıdır. Tabi gün ışığından da mahrum kalmaması önemlidir. Güneş en tepede değilken 4 saat kadar güneş ışığında kalabilir. İlkbahar ayının başından yaz sonuna kadar her 15 günde bir gübreleme yapılmalıdır. Deniz ürünlerinden oluşan gübreler oldukça faydalıdır. Kolay kolay hastalık kapmaz. Toprak nemli kalacak şekilde sulanmalıdır. Çiçek kuruduğu zaman bir daha kendini toparlayamaz.

Melisa Çiçeği Nasıl Çoğalır?

Melisa çiçeklerini çoğaltmak için, sürgün veren dalı suyun içerisinde bekletmek yeterli olacaktır. Kök saldıktan sonra ekimi yapılabilmektedir. Melisa çiçekleri dip sürgünler vermektedir. Bu sürgünler en az çiçeğin aslı kadar kalitelidir.

Melisa Çiçeği Anlamı

Melisa çiçekleri kolonya, limon ya da parfüm çiçeği olarak da isimlendirilmektedir. Genellikle herhangi bir anlam ifade eden çiçek türlerinden değildir. Daha çok evde bakımı kolay ve hoş kokulu bir süs bitkisi olduğundan dolayı sevilir. Anneler gününde anneye alınabilecek oldukça hoş bir hediyedir.

Melisa Çiçeği Latincesi

Melisa çiçeğinin Latince adı Cestrum Nocturnum’dur.

Melisa Çiçeği Faydaları

İlk olarak belirtmekte fayda var ki, Melisa çiçeğinin çayı yapılmaz. Çayı yapılan Melisa otudur. Melisa çiçeğinin kokusu;

l Migren ataklarını tedavi eder,

l Baş ağrıları için ağrı kesici niteliğindedir,

l Mide ve bağırsak ağrılarını da sonlandırmaktadır,

l Sinir ve öfke anlarında ferahlatır ve kişiyi yatıştırır,

l Kulak çınlaması ve baş dönmesi gibi şikayetlerde koklanması gerekmektedir,

l Regl ve menopoz dönemlerinde kadınlara dinginlik verir. Ayrıca kan akışını da düzenlemektedir,

l Huzur arayanlar için Melisa çiçeğinin kokusu harika bir stres gidericidir. Ayrıca deliksiz bir uyku uyumayı da sağlar.

Melisa Çiçeği Hikayesi

Efsaneye göre Melisa çiçeği kokusuz bir çiçek olarak, limon ağacının yanında öylece dururmuş. Limon ağacının kokusuna mest olur, onun yanında kendisini iyi hissedermiş. Limon ağacı onun kokmuyor olmasına çok üzülmüş, bu yüzden giderek ona yaklaşır ve kokusunu bulaştırırmış.

Melisa çiçeğinin limon gibi kokması bu sebeptenmiş. Limon ağacı ve Melisa çiçeği bu güzel kokuyu sürekli olarak yaymak konusunda bir anlaşma yapmışlar. Limon ağacı gündüz güzel kokusu ile büyülerken, gece uyur; Melisa çiçeği de o uyurken onun kokusunu devam ettirirmiş