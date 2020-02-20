Melis Kar Efsane Dizi Aşkına Hayat Verdi

19 Şubat Çarşamba günü “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına Melis Kar ve Bensu Soral konuk oldu. Yakın arkadaşı Bensu Soral’ı izlemeye Zorlu PSM’ye gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, “Kadın”ı dinlerken şarkının büyüsüne kendini kaptırarak eşlik etmeye başladı. Meraklı gözlerin objektifine takılan bu anlar izleyenleri duygulandırdı. Ünlü bir televizyon dizisinin takipçilerinin hala unutamadığı Yamaç ve Sena aşkına adeta tekrar hayat veren parça hem stüdyodaki seyirciler hem de başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz tarafından bir ağızdan söylenmeye başlandı. Çekimin ardından sosyal medya hesabından şarkıyı paylaşan oyuncu hikayesinde, “Sena’ya itfah edilmiş bu harika şarkıyı canlı olarak dinleme şansına eriştim.” diyerek Melis Kar’a teşekkürlerini iletti. Melis Kar’ın bu duygu yüklü parçasına dijital platformlardan ulaşabilirsiniz.