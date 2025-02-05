Melike Şahin'den 'Gönül' Yorumu!

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"Gönül," Melike Şahin’in sahneyle kurduğu derin bağın bir yansıması olarak müzikseverlerin kalbinde yer etti. Harbiye konserlerinin finaline damga vuran bu performans, aynı zamanda dijital platformlarda da yayımlanarak kısa sürede büyük ilgi gördü.

Ceylan Ertem’den 6. Stüdyo Albümü: Sana Rağmen

Müziğin güçlü sesi Ceylan Ertem, kariyerinin en iddialı projelerinden biri olan 6. stüdyo albümü Sana Rağmen ile dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. 20 yepyeni şarkının yer aldığı bu özel proje, iki bölüm halinde yayınlanacak ve ilk kısmı 7 Şubat’ta müzikseverlerle buluşacak.

Bu albüm, sadece Ceylan Ertem'in değil, Türk müzik dünyasının da unutulmaz anlarına tanıklık edeceğimiz bir eser niteliği taşıyor. Albümün ilk 10 şarkılık bölümünde, Ceylan Ertem’in derinlikli bestelerinin yanı sıra Türk pop müziğinin dev ismi Sezen Aksu’nun 3 yeni şarkısı yer alıyor. Müzikseverlerin sabırsızlıkla beklediği bu eserler, Aksu’nun müzikal dehasını bir kez daha gözler önüne sererken Ceylan Ertem’in eşsiz yorumu ile yeni bir soluk kazanıyor.

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Albümde ayrıca Ceylan Ertem, Sezen Aksu ve Mabel Matiz’in ortak bestesi 'Bir Feda Daha' ile yılın en önemli hitlerinden birine imza atıyor. Bu işbirliği, müziğin sınırlarını aşan bir duygu birlikteliği sunarken, genç ve yetenekli rock müzik sanatçısı Sena Şener ve sanatçının 'uğurum' dediği müzisyen Cihan Mürtezaoğlu da sanatçıya beste vererek bu harika projeye kendi izini bırakıyor.

Sana Rağmen, Ceylan Ertem’in hayranlarına sadece bir albüm değil, hislere dokunan, derin izler bırakacak bir hikâye sunmayı vaat ediyor. Albüm; geçmişle geleceği, gelenekle yeniliği aynı potada eriten bir proje olarak Türk müzik tarihinde özel bir yer edinecek gibi görünüyor.

Ceylan Ertem’in güçlü vokali ve kalemi, Mabel Matiz, Cihan Mürtezaoğlu, Ediz Hafızoğlu, Duygu Soylu, Sena Şener'in özgün dilleri ve melodileri, Sezen Aksu'nun dev katkısıyla Sana Rağmen, müzikseverlerin ruhuna dokunacak bir eser olarak 2025’in en çok konuşulan albümlerinden biri olmaya aday.