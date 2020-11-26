Meghan Markle İkinci Bebeğini Kaybettiğini Açıkladı!

Prens Harry ile Meghan Markle, ilk çocukları Archie'yi Mayıs 2019'da kucağına almıştı. Meghan Markle, ikinci bebeğini beklerken düşük yaptığını duyurdu.

39 yaşındaki Markle, yazdığı samimi mektupta "Bir çocuğu kaybetmek, pek çok kişinin yaşadığı ancak çok az kişinin dile getirdiği dayanması zor bir keder" ifadelerine yer verdi ve yaşadığı acı anları şu sözlerle anlattı:

"Keskin bir kramp hissettim. Archie kollarımdayken yere düştüm ve sakinleşmemiz için bir ninni mırıldandım. Neşeli melodisiyle ninnim, bir şeylerin doğru olmadığı hissiyle gerçek bir zıtlık oluşturuyordu. İlk çocuğum kucaklarımdayken ikinci çocuğumu kaybediyordum. Saatler sonra, eşimin elini tutarak bir hastane yatağında uzanıyordum. Avucumdaki nazik dokunuşunu hissettim ve gözyaşlarımızdan ıslanan parmaklarını öptüm. Gözlerim yaşlarla parlarken soğuk beyaz duvarlara bakarak nasıl iyileşeceğimizi hayal etmeye çalıştım.

Kaybımızın acısıyla, kocam ve ben aslında 100 kadından oluşan bir odada 10 ila 20 kişinin bu kaybı yaşadığını öğrendik. Ortak bir acı olmasına rağmen, bu konu hakkında konuşmak zor bir tabu, gereksiz bir utanç ve kendi başına üstesinden gelmeye çalıştığın bir yas süreci olarak kalıyor."