Mazlum Çimen’den Yepyeni ‘Kafa Gerek’ Yorumu

Haberin Devamı

‘Kafa Gerek’, insanın içsel yolculuğunu, kendini anlamaya çalıştığı anları ve çevresel baskılarla mücadelesini anlatıyor. Mazlum Çimen, sözleriyle dinleyiciyi düşündürürken, müzikal olarak da alışılmışın dışında bir deneyim sunuyor.

Mazlum Çimen, ‘Kafa Gerek’in sözlerini lise yıllarındayken yazmış. Şarkının müziği de kendisine ait, düzenlemesini ise Başarılı Müzisyen Eylem Pelit üstlendi. Şarkının prodüksiyonu, müzikal olarak güçlü bir atmosfer yaratmayı hedefleyen yenilikçi bir yaklaşım içeriyor.

Haberin Devamı

'İÇSEL BİR YOLCULUK'

Mazlum Çimen şarkısı ile ilgili, “Bu şarkı benim için sadece müzikal bir proje değil, aynı zamanda içsel bir yolculuğu anlatan bir hikaye. Kendi düşüncelerimi, toplumla olan ilişkilerimi ve bireysel sorgulamalarımı yansıttığım bir eser.” yorumunu yapıyor.