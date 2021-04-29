Mayonez Maskesi Ne İşe Yarar Ve Nasıl Yapılır? Mayonez Maskesi Faydaları Ve Yapımı İçin Tarifler

Özellikle kuru ve yıpranmış saçlarda etkisini gösteren mayonez maskesi, içerisinde kimyasal bulundurmayan saç için etkili bir nem maskesidir. Mayonez yumurta, limon ve sirke içeriği ile saçı besleyerek saç bakımında kullanılan en doğal yöntemlerden bir tanesidir.

Mayonez Maskesi Nedir?

Bir yağ olarak sınıflandırılan mayonez, temelinde limon suyu, yumurta ve sirke ile beraber soya fasulyesi ya da kanola yağından oluşur. Bazı hazır satılan mayonezler içerisinde dijon hardalı ve zeytinyağı gibi ekstra malzemelerde bulunabilir.

Mayonez maskesi, cilt bakımı için tercih edildiğinde kuru ciltlere nem; saç bakımı için kullanıldığında ise en doğal besleyici bakım ürünü olacaktır.

Mayonez Maskesi Ne İşe Yarar?

Mayonezli bakım maskesi, hızlı ve sağlıklı saç uzaması ve her zaman ihtiyaç duyduğunuz bakımlı görünümü sağlar, aynı zamanda kırıldıktan sonra saçları onarma ihtiyacını karşılar, sağlıklı ve hızlı saç uzamasını sağlar.

Mayonez Maskesinin Saça Faydaları

Besleyici ve nemlendirici yağa sahip olduğu için nemlendirici ve yumuşatıcı etkiye sahiptir.

Güneş ışığının zararlı etkilerini engeller.

Saçın daha kolay şekillenmesine yardımcı olur.

Saç bakımı için düzenli olarak mayonez kullanırsanız saç şekillendirme ile ilgili herhangi bir problem yaşamazsınız.

Saçtaki pH dengesini normale döndürür ve içerdiği sirke bu dengenin sağlanmasından sorumludur.

Mayonezin içerdiği proteinler sayesinde saçlar daha dolgun ve parlak hale gelir.

Mayonez Maskesi Nasıl Yapılır?

Saç maskesi yapmak için mayonez kullanırken saç bakımı ihtiyacına göre maskedeki zeytinyağı ve yumurta miktarını artırarak maskenin yoğunluğunu artırabilir ve etkisini artırabilirsiniz.

Saçınızdan mayonez ve yumurtadan yapılmış maskeleri temizlerken mutlaka soğuk suyla temizlemeli ve yumurtanın saçınıza yapışmasını önlemelisiniz.

Aşağıdaki saç maskesini saç uzatma tedavisi olarak da kullanabilirsiniz. Mayonez maskesi saçın durumuna göre haftada bir veya ayda bir uygulanabilir.

Mayonez Maskesi İçin Pratik Tarifler

Sağlıklı Saçlar İçin Mayonez Maskesi Tarifi

Gerekli Malzemeler

4 yemek kaşığı mayonez (Saç uzunluğuna göre ölçüler arttırılabilir ya da azaltılabilir)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı saf sızma zeytinyağı

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı (Evde mevcut ise eklenebilir ancak zorunluluğu yoktur)

Hazırlama ve Uygulama Aşaması

Mayonez ve yumurtaların oda sıcaklığında olduğundan emin olun. Yani onu dolaptan çıkarırsanız, lütfen biraz bekleyin. Kaseye yumurta ve mayonez ekleyerek karıştırmaya başlayın.

Karıştırmaya devam ederken zeytinyağını yavaş yavaş ekleyin. Zeytinyağını ekledikten sonra varsa hindistancevizi yağını ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

Karışımın yeterli olduğundan emin olduktan sonra saçınızı ıslatın ve nemli kalması için havluyla kurulayın.

Karışımı saç köklerine parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın.

Saç köklerine yaklaşık on beş dakika masaj yaptıktan sonra kalan mayonez saç maskesini saçınızın uçlarına uygulayın. Kırık uçları önlemek istiyorsanız, saçınızın uçlarına maskeyi uyguladığınızdan emin olun.

Son olarak saçları başınıza toplayın ve streç folyo veya duş bonesi ile örtün.

Bu şekilde en az bir buçuk saat bekleyin. Bekleme süresini uzatma şansınız varsa uzatın.

Cilt Temizliği İçin Mayonez Maskesi

Gerekli Malzemeler

1 yemek kaşığı ev yapımı mayonez

1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hazırlama ve Uygulama Aşaması