Mayo / Bikini İzi Nasıl Geçer, Nasıl Kapatılır? Yanık Tende Mayo İzlerinden Kurtulmanın Doğal Yolları

Güneşte uzanmak ve güzel bir bronzluk yakalamak birçok insanın dört gözle beklediği bir şeydir. İster yazın havuz başında ister tatil sırasında sahilde olsun, o bronz ışıltıyı elde etmek için uzun süre güneşin kavurucu etkilerine maruz kalmayı kabulleniriz. Ancak bronzlaşmanın cilt kanseri riskinizi artırdığı unutulmamalıdır. Artan cilt kanseri riskinden çok daha az ciddi olsa da güneşlenme sonucu ortaya çıkan mayo, bikini izleri bronzlaşmanın bir diğer dezavantajıdır.

Çoğumuz tamamen çıplak bronzlaşmadığımız için, bazı mayo çizgileri de kaçınılmaz olur. Bu durum özellikle mayo izlerini gösteren bir şey giydiğinizde can sıkıcı olabilir. Neyse ki, doğru yaptığınız sürece bu çizgilerden kurtulmanın kesin yolları var! İşte mayo izi nasıl geçer, nasıl kapatılır sorularının yanıtları…

Mayo/bikini izlerinden karbonatla kurtulmak artık çok kolay

Mayo izlerinden kısa sürede kurtulmak için deneyebileceğiniz birkaç farklı yöntem var. Bu doğal yöntemlerden biri de karbonat kullanmak. Karbonat, hoşlanmadığınız belirgin mayo izlerini geçirmeye yardımcı olabilir. Bunun için; bir bardak su ile karbonatı birleştirin ve macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Ardından, bu karışımı mayo izlerine sürün ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından, durulayın. Bunu haftada birkaç kez yaparsanız, bronzluk çizgilerini matlaştıracak ve renginizi oldukça hızlı bir şekilde açacaktır.

Eksfoliye (Peeling) işlemi

Cildi eksfoliye etmek yani keselenmek koyu lekelerden kurtulmanın ve cildi aydınlatmanın kanıtlanmış bir başka yoludur. Bronzlaşmış cildi ne kadar çok keselerseniz, o kadar çabuk aydınlanır ve eşitlenir. Ve bunu yaparken E Vitaminli bir peeling seçerseniz, süreci hızlandırmaya da yardımcı olacaktır.

Limon suyu ve bal karışımı

Limon suyunun asidik yapısı ve balın nemlendirici özellikleri, cildinizi aydınlatmak için harika bir yoldur. Bu karışım ten rengini açmaya yardımcı olur, böylece bronzluğunuz mayo izlerine kıyasla daha koyu ve fark edilir olmaz. Limon suyu ve balı birleştirin, bronzlaşmış cilt bölgenize, mayo çizgilerinin etrafına uygulayın ve yaklaşık 20 dakika bekletin, ardından durulayın. Birkaç kullanımdan sonra bronzluğunuz solmuş ve daha az fark edilir hale gelecektir.

NOT: Herhangi bir alerjik reaksiyon ve beklenmedik bir durumla karşılaşmamak için öncesinde yama yöntemiyle karışımı bileğinizde deneyiniz. Ayrıca mutlaka öncesinde bir uzmana danışınız.