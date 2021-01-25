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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri - Maymunlar Cehennemi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri - Maymunlar Cehennemi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

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Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri - Maymunlar Cehennemi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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"Herkesin severek izlediği birçok film bulunmaktadır. Kimi zaman hayatın içinden bir hikaye kimi zamansa hayal ürünü bir hikaye filmlere konu olmaktadır. Vaktinizi değerlendireceğiniz güzel bir seçim ise seri filmlerdir. Sizler için Maymunlar cehennemi serisi filmleri - Maymunlar cehennemi serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki ayrıntıları derledik."

Aksiyon ve bilimkurgu filmlerinden hoşlananlar için Maymunlar Cehennemi serisi doğru bir tercih olacaktır. Muhteşem görsel efektler ve soluksuz bir macera ile harmanlanmış olan başarılı bir seridir. Maymunlar ve insanlar arasında yaşanan etkileyici bir hikaye Maymunlar Cehennemi serisinde başarıyla işlenmiştir.

Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri ve İsimleri

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

Maymunlar Cehennemi: Savaş.

Serinin bu ilk filminde maymun Caesar ilk defa karşımıza çıkıyor. Caesar’ın yaşantısını odak noktasına alan filmde maymunlar ve insanlar arasında çıkacak olan savaşın ilk kıvılcımları ortaya çıkıyor.

Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri - Maymunlar Cehennemi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Konusu

Bir araştırma merkezinde maymunlar üzerinde çeşitli deneyler yapılmaktadır. Bu deneyin amacı maymunları daha zeki ve daha becerikli yapmaktır. Asıl amaç ise Alzheimer hastalığına maymunlar üzerinden bir çare aramaktır. İlk başta her şey normal giderken Caesar adındaki bir maymunun yaptıkları şaşkınlık yaratır. Caesar diğer maymunlara göre daha akıllıdır. Ayrıca, Caesar’ın beyni daha hızlı gelişmektedir. Bunun sonucu ise insanlar için hiç iyi olmayacaktır.

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Vizyon Tarihi

05 Ağustos 2011

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Oyuncuları

Keanu Reeves

Willem Dafoe

John Leguizmo

Michael Nyqvist

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Yönetmeni

Chad Stahelski ve David Leitch

Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri - Maymunlar Cehennemi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

2. Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti

Serinin bu devam filminde ortadan kaybolan maymunlar tekrar dönecek ve insanlarla maymunlar arasında kaçınılmaz bir savaş başlayacak.

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Konusu

Caesar ve arkadaşları daha önce San Francisso şehrinde büyük bir kaos yaratmışlardı. Aynı zamanda ölümcül bir virüs hızla yayılmıştır. İnsanlardan hayatta kalanlar tehlikeden uzak durmak için saklanmaya başlarlar. Maymunlar ise Caesar önderliğinde tekrar ortaya çıkarlar. İnsanlar ve maymunlar arasında yaşanması beklenen büyük bir savaş kaçınılmaz olacaktır.

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Vizyon Tarihi

11 Temmuz 2014

Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri - Maymunlar Cehennemi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Oyuncuları

Andy Serkis

Toby Kebbell

Nick Thurston

Jason Clarke

Gary Oldman

Terry Notary

Karin Konoval

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Yönetmeni

Matt Reeves

Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri - Maymunlar Cehennemi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

3. Maymunlar Cehennemi: Savaş

Serinin bu son filminde insanlar ve maymunlar arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Bu savaşın hem maymunlar için hem de insanlar için büyük sonuçları olacaktır.

Maymunlar Cehennemi: Savaş Konusu

Caesar maymun ırkının devam etmesi için her şeyi yapmaya çalışmaktadır. Ancak, daha önce yaşanan savaş büyük yıkımlara neden olmuştur. Artık, son bir mücadele ile gezegenin kaderi belirlenecektir.

Maymunlar Cehennemi: Savaş Vizyon Tarihi

14 Temmuz 2017

Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri - Maymunlar Cehennemi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Maymunlar Cehennemi: Savaş Oyuncuları

Andy Serkis

Woody Harrelson

Steve Zahn

Amiah Miller

Karin Konoval

Ty Olsson

Maymunlar Cehennemi: Savaş Yönetmeni

Matt Reeves

 

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