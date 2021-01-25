Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri - Maymunlar Cehennemi Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Herkesin severek izlediği birçok film bulunmaktadır. Kimi zaman hayatın içinden bir hikaye kimi zamansa hayal ürünü bir hikaye filmlere konu olmaktadır. Vaktinizi değerlendireceğiniz güzel bir seçim ise seri filmlerdir. Sizler için Maymunlar cehennemi serisi filmleri - Maymunlar cehennemi serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki ayrıntıları derledik."
Aksiyon ve bilimkurgu filmlerinden hoşlananlar için Maymunlar Cehennemi serisi doğru bir tercih olacaktır. Muhteşem görsel efektler ve soluksuz bir macera ile harmanlanmış olan başarılı bir seridir. Maymunlar ve insanlar arasında yaşanan etkileyici bir hikaye Maymunlar Cehennemi serisinde başarıyla işlenmiştir.
Maymunlar Cehennemi Serisi Filmleri ve İsimleri
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
Maymunlar Cehennemi: Savaş.
Serinin bu ilk filminde maymun Caesar ilk defa karşımıza çıkıyor. Caesar’ın yaşantısını odak noktasına alan filmde maymunlar ve insanlar arasında çıkacak olan savaşın ilk kıvılcımları ortaya çıkıyor.
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Konusu
Bir araştırma merkezinde maymunlar üzerinde çeşitli deneyler yapılmaktadır. Bu deneyin amacı maymunları daha zeki ve daha becerikli yapmaktır. Asıl amaç ise Alzheimer hastalığına maymunlar üzerinden bir çare aramaktır. İlk başta her şey normal giderken Caesar adındaki bir maymunun yaptıkları şaşkınlık yaratır. Caesar diğer maymunlara göre daha akıllıdır. Ayrıca, Caesar’ın beyni daha hızlı gelişmektedir. Bunun sonucu ise insanlar için hiç iyi olmayacaktır.
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Vizyon Tarihi
05 Ağustos 2011
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Oyuncuları
Keanu Reeves
Willem Dafoe
John Leguizmo
Michael Nyqvist
Maymunlar Cehennemi: Başlangıç Yönetmeni
Chad Stahelski ve David Leitch
2. Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti
Serinin bu devam filminde ortadan kaybolan maymunlar tekrar dönecek ve insanlarla maymunlar arasında kaçınılmaz bir savaş başlayacak.
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Konusu
Caesar ve arkadaşları daha önce San Francisso şehrinde büyük bir kaos yaratmışlardı. Aynı zamanda ölümcül bir virüs hızla yayılmıştır. İnsanlardan hayatta kalanlar tehlikeden uzak durmak için saklanmaya başlarlar. Maymunlar ise Caesar önderliğinde tekrar ortaya çıkarlar. İnsanlar ve maymunlar arasında yaşanması beklenen büyük bir savaş kaçınılmaz olacaktır.
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Vizyon Tarihi
11 Temmuz 2014
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Oyuncuları
Andy Serkis
Toby Kebbell
Nick Thurston
Jason Clarke
Gary Oldman
Terry Notary
Karin Konoval
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti Yönetmeni
Matt Reeves
3. Maymunlar Cehennemi: Savaş
Serinin bu son filminde insanlar ve maymunlar arasındaki savaş hız kesmeden devam ediyor. Bu savaşın hem maymunlar için hem de insanlar için büyük sonuçları olacaktır.
Maymunlar Cehennemi: Savaş Konusu
Caesar maymun ırkının devam etmesi için her şeyi yapmaya çalışmaktadır. Ancak, daha önce yaşanan savaş büyük yıkımlara neden olmuştur. Artık, son bir mücadele ile gezegenin kaderi belirlenecektir.
Maymunlar Cehennemi: Savaş Vizyon Tarihi
14 Temmuz 2017
Maymunlar Cehennemi: Savaş Oyuncuları
Andy Serkis
Woody Harrelson
Steve Zahn
Amiah Miller
Karin Konoval
Ty Olsson
Maymunlar Cehennemi: Savaş Yönetmeni
Matt Reeves