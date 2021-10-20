Mayasıl otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Mayasıl otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Mayasıl otu ballıbabagiller ailesine ait bir ot olarak bilinir. Mayasıl otunun tabiatta birden fazla çeşidi bulunmaktadır.

Mayasıl Otu Ne İşe Yarar?

Mayasıl otunu pek çok faydası vardır. Ot tüketildiğinde terleme yapar. Bu şekilde vücutta bulunan zararlı toksinlerin atılması da sağlanmış olur. Bağırsaklarında gaz sorunu yaşayanlar için rahatlatıcı etkisi vardır. Bağırsaklarda olan gazı söktürmeye yardım eder. Vücut direncini arttırarak, hastalıklara karşı bağışıklık kazandırır.

Mayasıl otu cilt problemleri üzerinde de etkili olur. Egzama sorunu yaşayan kişiler bu otu kullanabilir. Mide problemlerinde tedavi edici özelliğe sahiptir. Antioksidan özelliğe sahiptir. Vücuttaki zararlı organizmalarla mücadele eder. Hastalıklara karşı vücudun direncini arttırır.

Tansiyon sorunu yaşayan özellikle yüksek tansiyonu olan kişilerin tüketmesi faydalı olacaktır. Tansiyonu dengeler ve kalp damarlarının rahatlamasını sağlar. Sinir sistemi üzerinde olumlu etkisi bulunur. Şeker hastaları da mayasıl otunu tüketebilir. Şeker seviyesini düşürerek, kişilerin vücuttaki şeker dengesini sağlar.

Mayasıl Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Mayasıl otunun yetiştiği özel bir yer yoktur. Tabiatta her yerde bulunabilir. Bu otun yaklaşık 40 farklı çeşidi tabiatta yetişmektedir. Ülkemizde hemen her bölgede mayasıl otunu rastlanır. Mayasıl otu kısa boylu ve üzeri beyaz tüylerle kaplı bir ot türüdür. Bu bitkinin beyaz renkte çiçekleri bulunur. Alternatif tıpta genellikle beyaz çiçekleri kullanılır.

Mayasıl Otu Hangi Mevsimde Olur? Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Mayasıl otu basur hastalığına da iyi gelmektedir. Bu nedenle halka arasında basur otu olarak ta bilinir. Mayasıl otunun yetişme zamanı ise ilkbahar olarak bilinmektedir. Özelikle mayıs ve haziran aylarında yetişir. Bu otun yetiştiriciliği de mümkün olmaktadır. Ama tabiatta da kendiliğinden yetişmektedir.

Mayasıl Otu Nasıl Kullanılır? Mayasıl Otunun Kullanımı

Mayasıl otu bahar aylarında yetişmektedir. Bitkinin boyu 30-40 cm civarında olmaktadır. Güneç bitkinin renklerine de etki etmektedir. İlkbahar veya sonbaharda bitkinin kökleri toplanır. Toplanan kökler su ile iyice temizlenir. Daha sonra bir yerde kurumaya bırakılır. İpte kurutulması daha sağlıklı olacaktır. Çiçeklenme ise bahar aylarında olmaktadır. Bitkinin çiçek kısmı kesilerek asılır ve kurutma işlemi yapılır.

Mayasıl Otu Nasıl Kullanılır? Mayasıl Otunun Kullanımı

Mayasıl otu toplandıktan sonra uygun koşullarda asılarak kurutulur. Bu bitkinin anavatanı Avrupa, Asya ve Amerika olarak bilinmektedir. Mayasıl bitkisi çiçekleriyle birlikte kaynamış suda demlenerek tüketilir. Kaynatılan sıvı içine bal, limon gibi şeyler katılabilir. Soğuk içimi daha kolay olmaktadır. Cilt için kullanımında ise ot suda kaynatılır ve su cilde sürülür. Ağız yaraları içinde gargara olarak kullanılır.

Mayasıl Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Mayasıl otu cilt yaralarında veya ağız içi yaralarda kullanılabilir. Harici kullanımı dışında dahili kullanımı da pek çok fayda sağlar. Şeker hastaları bu ot sayesinde şeker dengesine kavuşabilir. Kişilerin sinir sistemini yatıştırıcı etkisi vardır. Basur hastalığını iyi geldiği için halka arasında basur otu olarak bilinmektedir. Antioksidan özelliği bulunur.

Mayasıl Otunun Zararları Var mıdır?

Mayasıl otunun bilinen bir zararı yoktur. Ama kişilerin kullanmadan önce doktora danışması faydalı olacaktır. Aşırı tüketiminden kaçınmak gerekir.

Mayasıl Otu Nerede Satılır?

Mayasıl otu tabiatta kendiliğinden yetişir. Türkiye’nin her yerinde yetişen bu otu tabiattan toplamak mümkün olmaktadır. Semt pazarlarında da satışı söz konusu olur.