Mavi Ladin Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Mavi Ladin Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Mavi ladin ağacı tam bir fon ağacıdır ve rengi oldukça ilgi çekicidir. Bu ağacın dikimi sırasında 3 metre aralıklarla dikilmesine özen gösterilmelidir.

Mavi Ladin Ağacı Nedir?

Mavi ladin ağacı, ladin ağacının bir türü olarak bilinmektedir. Güzel bir süs ağacı olarak kullanılması söz konusudur. Çünkü peyzaj çalışmaları sonrası güzel bir görüntü vermektedir. Gölgede olan bölümlerinin bozulmaması için dikim sırasında dikkatli olmak gerekir. Mavi ağaç tonlarına pek rastlanmadığı için ilgi çekicidir.

Mavi Ladin Ağacı Özellikleri

Mavi ladin ağacının kabuk kısımları pul şeklindedir. Aynı zamanda ince bir kabuk yapısına sahiptir. Ağaçların taç kısımlarının şekli ağacın yaşına göre değişiklik göstermektedir. Genç olan ağaçlarda taç kısmının koni şeklinde olduğu görülür. Ağaç yaş aldıkça ise taç kısmı silindir şekline dönmektedir.

Yaprakları ise iğne şeklinde olur. Yaprakların uzunlukları ise 25-30 mm uzunluğunda olmaktadır.

İğne yapraklar koparıldığı an kötü bir koku ortaya çıkar. Ayrıca bu yaprakların tadı da oldukça acıdır. Yapraklar görüntü olarak sivri bir şekilde uzamaktadır. Mavi ladin ağacının kozalakları ise ince ve uzun bir yapıdadır. 10-11 cm uzunluğunda olmaktadır.

Mavi ladin ağacının odunu çok sert değildir. Ayrıca odunun yapısı gereği az reçineli olduğu görülür. Yaprakları son derece incedir ve batma eğilimi gösterirler. Mavi ladin ağacının yetiştiği yerlerin rutubetli olmasına dikkat etmek gerekir. Bu ağaçların yapıları her ne kadar sağlam olsa da sert rüzgârlarda devrilme eğilimi gösterirler. Mavi ladin ağaçlarının ömrü 300 yıla kadar uzayabilmektedir.

Mavi Ladin Ağacı Nerede Yetişir?

Mavi ladin ağacı, ladin ağaçları içerisinde en dikkat çeken türdür. İğne yaprakları hem parlak hem de mavi yeşil tonlardadır. Üstelik mavi ladin ağacının ticari yönden değeri çok yüksektir. Mavi ladin ağacı New Meksiko, Utah, Arizona, Kuzey Amerika bölgelerinde yaygın olarak bulunmaktadır.

Bu ağaçlar 3000 metre yüksekliğe kadar ulaşmaktadır. Mavi ladin ağaçlarının tohumları tek kanatlı yapıya sahiptir. Aşılama yoluyla veya çelik yöntemi ile çoğaltılması söz konusudur. Ama aynı zamanda tohumdan üreme özelliği de vardır.

Mavi Ladin Ağacı Nasıl Yetişir?

Mavi ladin ağacı vadilerde ve düz alanlarda daha iyi gelişme gösteren bir ağaç türüdür. Büyümek ve toprağa tutunma için nemli topraklara ihtiyaç duymaktadır. Yağmurun bol olduğu yerlerde hızlı bir şekilde büyüdüğü gözlemlenmektedir. Ama yağmurun az olduğu bölgelerde daha yavaş büyüme eğilimi gösterir.

Mavi ladin özellik olarak diğer ladin türleri ile melez olmaz. Mavi ladin ağacının üretilmesi aşamasında tohumdan üreme söz konusudur. Bunun yanında çelik yoluyla veya aşılama ile üretmek mümkündür. Mavi ladin ağacının nemli bir toprağa ekilmesi gerekmektedir. Direk güneş alan bir yerden çok hafif gölgeli bir yer daha doğru bir seçim olacaktır. Mavi ladin ağacının çok kirli yerlerde dikilmemesi de önemlidir çünkü iğnelerin mavi rengi olumsuz etkilenir.

Mavi Ladin Ağacı Bakımı

Mavi ladin ağacı dikimi sırasında çok sık dikilmemesi gereken bir ağaçtır. Daha sonraki bakım aşamasında da nemli ortamın sağlanması gerekir. Mavi ladin ağacının çok yorucu bir bakımı yoktur. Sağlıklı kalması için birkaç noktaya dikkat etmek yeterli olacaktır. Mavi ladin ağacının toprağının organik olmasına dikkat etmek gerekir. Bitkinin ilk yıllarında toprak neminin dengesi çok daha önemlidir.

Belirli dönemlerde kaliteli bir gübre kullanılması ağacın daha sağlıklı olmasına yardım edecektir. Bu ağacın dallarının büyümesine izin verilmelidir. Bu nedenle budama konusunda dikkatli olmak gerekir. Dalları yerlere kadar uzandığında çok hoş bir görüntü kazanır. Ağacın etrafındaki yabani otların düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Ayrıca sarmaşık olursa bundan kurtarılmalıdır. Dalların zarar ver ve dökülmesine yol açan bir mantar hastalığını yakalanabilir. Böyle bir durumla karşılaşınca ağacın yaprakları tedavi edilmelidir.

Mavi Ladin Ağacı Faydaları Hakkında Bilgi

Mavi ladin ağacın en önemli özelliği kuraklığa karşı dayanıklı olmasıdır. Aynı zamanda ticari anlamda son derece değerli bir ağaçtır. Kendi doğal ortamlarında boyları 50 metreye kadar uzayabilir. Peyzaj açısından oldukça şık bir ağaçtır. Sanayi bölgelerinde dikimi yapılabilir. Bu ağacın doğada çok fazla bulunmaması onu daha çekici bir hale getirmektedir. Bakımının zahmetsiz olması da ayrıca büyük bir avantajdır.