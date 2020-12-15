Mavi ışığın cilde etkileri nasıl azaltılır?

Mavi ışığın cilde etkileri

Hayatımızın bir parçası haline gelen cep telefonları ve bilgisayarların yaydığı mavi ışığın cildinize oldukça can sıkıcı etkileri olduğunu biliyor musunuz? Mavi ışık pigmentasyonu, ciltte DNA hasarına yol açar. Bu DNA hasarı da cilt lekelerine ve kırışıklıklara neden olur. Yani özetle erken yaşlanma başlar ve cildin yapısı bozulur!

Bu bileşenler cildinizdeki mavi ışık hasarını onarıyor

Herhangi bir yaşlanma karşıtı krem, maalesef telefonunuzun ve bilgisayarınızın cildinize verdiği zararı gidermeye yardımcı olmaya yetmez. Mavi ışık hasarını onaran en önemli aktif bileşenler, DNA onarım enzimleri, sirkadiyen ritim proteinleri ve oral nikotinamid takviyeleridir. Bu bileşenlerin ciltteki hasarlı DNA'yı onardığı kanıtlanmıştır. Ayrıca epidermal büyüme faktörü (EGF) içeren ürünlerin de pigmentasyonu azalttığı ve hasarlı cildi iyileştirdiği görülmüştür.





Ciltteki mavi ekrana bağlı hasarları önlemek ve yeni hasarların oluşumuna engel olmak için düzenli olarak bu bileşenlere sahip losyonları da kullanabilirsiniz. Bu bileşenler, yaşlanan hücrelerin yenilenmesine ve cilt görünümünü iyileştirmeye yardımcı olur.

Cildinizi ekrandan uzak tutun

Cildinizi ekranların zararlarından kurtarmanın tek yolu da bu değil. Ekran koruyucu gözlükler bizi mavi ışıktan korumada oldukça etkili. Son olarak, cep telefonunu ve bilgisayarları ciltten uzak tutmak, mavi ışığın neden olduğu DNA hasarını azaltabilir.