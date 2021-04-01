Maun Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Maun Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Maun ağacı özellikle mobilya yapımında kullanılan bir ağaç türü olmakla birlikte pek çok farklı alanda kullanım için de uygun niteliktedir.

Maun Ağacı Nedir? Maun Ağacı Hakkında Bilgi

Maun ağacı oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan göbek odunlu bir ağaçtır. Maun ağacının yetiştiği bölgenin yağış ve sıcaklık oranına göre pek çok türü bulunur. Türüne göre gözenekleri oldukça iri boyutlarda ve dağınık şekilde olabilir. Farklı maun türleri benekli, çizgili, yollu ve dalgalı gibi farklı öz ışınlara sahip olabilirler.

Maunun dal dibinde bulunan kaplaması piramit maun olarak adlandırılır. Bu kısım canlı damar süslerine sahiptir. Maun ağacının Afrika türü gibi farklı cinslerinde, yön değiştirerek büyümeye bağlı olarak ilginç yapısal özellikle bulunabilir. Uzun ve parıltılı damarlara sahip olan maun türleri masif ve kaplama alanında sıklıkla tercih edilir.

Maun Ağacı Latince İsmi

Maun ağacı Latince'de "swietenia mahogani" veya "swietenia macrophylla" olarak adlandırılır.

Maun Ağacı Özellikleri

Maun ağacının dışındaki odun gri renkte olur. İç odun sarı ve kahverengi arasında değişen renklere sahip olabilir. İç odunun rengi maun ağacının türüne göre değişkenlik gösterir. Maun ağacı kesildiği an açık bir renge sahipken, zamanla havanın da etkisiyle koyulaşır. Maun, oldukça sıkı yapılı ve esnekliği az olan bir ağaçtır.

Az çekme ve az çatlama özelliklerine sahip olan maun ağacı, bolca taneye sahiptir. Bol taneli olması maunun en iyi boyanan ağaçlardan biri olmasını sağlar. Maun ayrıca iyi verniklenen bir ağaç türüdür. Değişik iklimlere ve hava koşullarına uyum sağlayarak yüksek dayanıklılık gösterir. Vida, çivi ve tutkalla bağlanma niteliği son derece yüksektir. Bu nedenle mobilya ve dekorasyon alanında kullanım için oldukça idealdir. Böcek ve mikroorganizmaların kolay kolay zarar veremediği maun ağacı, kolay hastalanmaz.

Maun Ağacı Nerede Yetişir?

Maun ağacının anavatanı Batı Hindistan ve Orta Amerika bölgeleridir. Maun sıcak iklim ağacıdır ve yağışı bol olan bölgeleri sever. Maun ağacı Afrika kıtasında da yetişir ve maunun isimlendirilmesi genellikle götürüldüğü limana göre yapılır. Mesela; Küba maunu, Bolivya maunu veya Alaska maunu gibi isimleri pazarlandığı limanlarda alır.

Maun Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Maun ağacının yetişmek için derin bir toprağa ihtiyacı vardır. Gölgeyi sevmeyen maun ağacı, güneşlenme oranı fazla olan verimli ve humuslu topraklarda yetişmeye uygundur. Maunun yetiştiği bölgede yeterli seviyede güneş alması gerekir. Bu nedenle dikimi fazla gölgelik alanlara yapılmaz. Maunun sağlıklı bir şekilde büyümesi için erken ilkbahar döneminde budama yapılmalıdır. Budanan maun ağacı daha hızlı ve güçlü şekilde büyür.

Maun Ağacı Yaprak Döker mi?

Maun ağacı yapraklarını dökmemesiyle ünlü bir ağaçtır ancak yağmur bakımından fakir olan bölgelerde yapraklarını dökme özelliğine sahiptir.

Maun Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Maun ağacı bakımında düzenli budama oldukça önemlidir. Genellikle ilkbahar aylarının başında budama işlemi yapılan maun ağaçları daha güçlü şekilde büyürler. Maun bakımında ağacın mantar, termit ve tırtıl tarafından rahatsız edilmemesi için düzenli ilaçlama uygulanmalıdır.

Maun Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Maun ağacı böcek ve mikroorganizmalara karşı direnci yüksek olan bir ağaç olduğu için hastalık kapması kolay değildir. Ancak swietenia macrophylla mantarı tarafından sönümlenebilir ve tırtıl ve termit saldırılarına maruz kalabilir.

Maun Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Maun Ağacı Kullanım Alanları

Maun ağacının çok geniş bir kullanım alanı vardır. Kırmızı ve kahverengi arasında değişen oldukça geniş bir renk skalasına sahip olduğu için genellikle mobilya ve aksesuar yapımında tercih edilir. Ahşap ve dekorasyon ürünlerinde maun ağacı kullanımına oldukça sık rastlanır. Sert ve dayanıklı olmasına rağmen hafif olması maun ağacını özellikle gitar gibi enstrüman yapımında kullanılabilir hale getirir. Sap, dip ve ön parçalarında maun ağacı kullanılarak yapılan gitarlar eşsiz bir sese sahip olur. Ayrıca maun ağacı takı, sandık ve obje yapımında da sıkça kullanılır.