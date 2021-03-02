Matsutake Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Matsutake Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Özellikle Japon mutfağının vazgeçilmez mantarları içerisinde yer alan matsutake mantarı, dünya çapında da önemli bir yere sahiptir. Türkiye'de bulunması ile beraber satışı gerçekleştirilir ve oldukça pahalıdır. Yüksek oranda protein içerir ve sunduğu faydaları ile beraber trüf mantarından sonra en pahalı mantar türüdür.



Matsutake Mantarı Nedir?



Uzakdoğu'da daha çok bulunan bir mantarı olması ile beraber, Türkiye'nin kıyı kesimlerinde de yer alan bir mantar türü olarak matsutake mantarı öne çıkıyor. Özellikle hem harika lezzeti hem de zengin protein yapısı ile beraber öne çıkan bir mantar türüdür. Birçok farklı yemek türünde kullanılan ve değerlendirilen bir tür olarak da ele almak mümkün.



Matsutake Mantarı Nerede Yetişir?



Daha çok çam ağaçların dibinde yetiştirilen matsutake mantarı, aynı zamanda birçok farklı ülkeye ihraç edilir. Nadir bulunması ile beraber aynı zamanda kırmızı çam ağaçlarının dibinde yetişen bir mantar türü olduğunu söylemek mümkün. Bölgesel olarak ise sık ormanların iç kısımlarında yetişebiliyor. Özel Ege Türkiye'de en kaliteli matsutake mantarı Antalya ve çevresinde yetişir.



Matsutake Mantarı Nerede Bulunur?



Özellikle en çok ve yoğun şekilde Uzakdoğu'da, Japonya'da matsutake mantarını bulmak mümkün. Aynı zamanda Türkiye iklim şartlarına da uyumlu olduğu için Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu mantar yetişmektedir. En çok Antalya bölgesinde yetişmesi ile beraber hatta ihracatı da yapılır. Ancak pahalı bir mantar olması ile beraber, market veya semt pazarları ile değişik yerlerden elde etmek mümkün.



Matsutake Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Özellikle Japon mutfağının vazgeçilmezi olan yiyecek türleri içerisindeki matsukate mantarı zehirli değildir. Birçok farklı yemeğe eşsiz bir lezzet katması ile beraber yaygın olarak kullanılır. Aynı zamanda tüketimi üzerinden önemli faydalar ve besin kaynağı sunduğunu da söylemek mümkün. Türkiye'de de yine birçok farklı yemek içerisinde kullanılır ve mutfaklarda yer alır.



Matsutake Mantarı Faydaları



Japon bilim insanlarının yaptığı araştırmalar neticesinde de matsutake mantarının çok önemli faydalar sunduğu ortaya çıkmış durumda.



- Hücre yenilenmesinde önemli bir rol oynar.

- Kanser tedavisinde oldukça etkilidir.

- Yüksek oranda protein içerdiği için bağışıklık sistemini önem oranda güçlendirir.

- İçerdiği B vitamini ile beraber kan hücreleri yapımında etkilidir ve kansızlığı giderir.

- Düşük miktarda kalori ve yağ içerdiği için diyet adına oldukça önemlidir.

- Sinir hücrelerini yenilemede yardımcı olur ve beynin konsantre gücünü arttırır.

- Cilt hücreler için faydalıdır ve gençleştirici bir etki yaratır.

- Kemik ve kas sistemini önemli oranda güçlendirir.



Bu şekilde sağladığı birçok önemli fayda ile birlikte günümüzde yaygın olarak kullanılan önemli mantar çeşitleri arasında yer almaktadır.



Matsutake Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Matsutake Mantarı Yetiştiriciliği



Matsutake mantarı özellikle ılıman iklimlerde ve çam ağaçlarının diplerinde yetişir. Aynı zamanda Türkiye'de Antalya'da özel olarak yetiştirilmektedir. Bu bağlamda verimli topraklarda, özel ilaçlama ve gübreleme yöntemi ışığı altında ele alınır. Çok hassas ve dikkatli bir süreç içerisinde yetiştirilmesi gereken bir mantardır.



Matsutake Mantarı Özellikleri



Yemeklere çok özel lezzet katması ile beraber, maksutake mantarı aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren bir yapıya sahiptir. Baş kısmı koyu kahverengi ve gövdesi ise açık renklidir. 10 ila 20 cm kadar boy uzunluğuna ulaşabilir.