Mastürbasyon Yapmak Zararlı Mıdır?

Mastürbasyon nedir?

Mastürbasyon, kişinin kendi kendine cinsel yönden doyum sağlamasıdır. Kişiler bunu bazen dergi, gazete veya video gibi görsel uyaranlarla, hayal kurarak ya da kendi kendine dokunarak ya da sürtünerek yapar.

Mastürbasyon, insanın içinde bulundurduğu cinsel dürtüleri partneri olmadan tatmin etmesi olarak değerlendirilebilir ve sağlıklı bir durumdur. Esasen çocukluk çağından itibaren cinsel organla oynamak kişiye zevk verir.

İnsanlar ergenlikle beraber cinselliklerini daha net keşfederler. Bu dönemde mastürbasyonla ilgili hem konuşmalar hem de eylemler artar. Ancak mastürbasyon sadece ergenlik döneminde görülen bir durum değildir çoğu zaman yaşam boyu sürer.

Dünyada ve ülkemizde mastürbasyon erkeklerin % 94’ü kadınların % 33’ü tarafından yapılmaktadır. Erkeklerin daha fazla yapmaları, erkeklerin daha fazla cinsel isteğe bağlı olmasından değil, kadınların mastürbasyon esnasında cinsel organlarına ya da kızlık zarlarına zarar vereceklerine dair korkularından ileri gelmektedir.

Oysa mastürbasyonun kızlık zarına herhangi bir zararı yoktur. Mastürbasyon sadece bekarlarca değil evli veya partneri olanlarda da sık uygulanmaktadır. Bazen tek başlarına bazense eşinin eliyle mastürbasyon sıkça yapılmaktadır.

Birçok kişi mastürbasyon sonrası suçluluk duyguları yaşar. Bunun nedeni kişilerin çevreden duydukları yalan yanlış bilgileridir.

Mastürbasyon konusunda yanlış inançlar, yanlış bilgiler:

1. Mastürbasyon yapmak kişiyi cinsel ilişkiden soğutur. Bilinenin aksine cinsel isteğin yoğun olması anlamındadır. İnsanlar bu sayede bedenlerini ve zevk alanlarını keşfederler.

2. Mastürbasyon beden sağlığına zarar verir. Nasıl ki cinsel ilişki insanın bedenine zarar vermezse, bu durum da benzerdir. Bedensel zararı yoktur.

3. Mastürbasyon ruh sağlığına zarar verir. Mastürbasyon cinsel isteğin giderilme yoludur. Cinsellik insanın doğasında olan bir gerçektir. Bu dürtünün giderilmesi yani mastürbasyon yapmak; düşünülenin aksine kişiyi gerilimden korur, daha az sinirli yapar. Bunu bastırmak durumunda kalmaz.

4. Mastürbasyon, erkekte kısırlığa yol açar. Erkek bedeni cinsellik olmazsa bile sürekli sperm üretmeye devam eder, hatta bu çok ileri yaşlara kadar sürer. Bu nedenle spermin mastürbasyonla bitmesi mümkün değildir. Ayrıca spermin kalitesi de zarar görmez.

5. Mastürbasyon kızlık zarını bozar. Kadınların orgazmı daima klitoristen kaynaklanır. Kadınların mastürbasyonu; klitorisi doğrudan uygun şekilde ve yeterli süre uyarılarak olur. Bu uyarı kadının eliyle, çarşaf, yastık vs bir cisimle yapılabilir. Sonuç olarak, dıştan sürtünme ile yapılan mastürbasyonlarda kızlık zarı etkilenmez. Bununla birlikte kadınlarda orgazm sorunu ve cinsel isteksizlikler açısından da gelecek dönemlerde koruyucu bir tarafı vardır. Kadınların bu korkusu onları cinsellikte de olumsuz etkiler.

Mastürbasyonun sorun olarak görüldüğü durumlar da vardır

Eğer mastürbasyon kişinin başka aktivitelere engel olacak kadar sık yapılıyorsa; yalnızlığın, sosyal ilişki kurmada zorluğun ve bir sosyal beceri eksikliğinin belirtisi olabilir. Ayrıca mastürbasyon uygunsuz yerlerde, zamanlarda, uygunsuz ve tuhaf bazı araçlarla yapılıyorsa, mutlaka bir cinsel terapiste başvurulmalıdır.