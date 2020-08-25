Maskeyi Yarım Takmak Neden Tehlikeli?

Araştırmalara göre maskeyi yarım takmak koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacak bir şey değil. Cell dergisindeki yeni bir araştırmaya göre, COVID-19'un enfeksiyona neden olma olasılığının en yüksek olduğu belirli alanlar var. Ve ne yazık ki, pek çok insan maruz kalmanın en yaygın olduğu ana bölgeyi kapatmıyor. Başka bir deyişle, bu yarım maske alışkanlığı sizi düşündüğünüzden çok daha savunmasız bırakabilir.

İŞTE NEDENİ

Yapılan çalışmada araştırmacılar, floresan bir protein ile etiketlenmiş bir SARS-CoV-2 haberci virüsü tasarladılar. Bu, virüsün solunum sistemine bulaşma mekanizmasını anlamalarına ve tespit etmelerine olanak sağladı. Sunitha Posina: "İlginç bir şekilde, burun bölgelerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı daha yüksek duyarlılığa sahip olduğu ve ardından aspirasyona bağlı olarak alt solunum yoluna gidildiği gözlemlendi " diyor.

PEKİ BU NE ANLAMA GELİYOR?

Bu, "burnun, solunum yolunun geri kalanına (boğaz ve akciğerler gibi) kıyasla daha fazla enfekte olma potansiyeline sahip olduğunu" öne süren bir ön bulgu. “Birisi maske takmadığında, burnundan soluduğunda enfekte olma olasılığı daha yüksektir. Ve eğer biri yarı maske takıp nefes verirse, "burnun, solunumun geri kalanına kıyasla enfekte olmaya daha yüksek afiniteye sahip hücrelere sahip olduğu göz önüne alındığında, ağız yoluyla verdiklerinden daha güçlü bulaşıcı parçacıklar oluşturmaları olasıdır'' diye açıklıyor.

Maske mutlaka takmalısınız fakat burun ve ağzınızı kapatacak şekilde korunmalısınız. Burnunuzdan havayı çekmek, COVID-19'a yakalanmayı çok daha kolay hale getirebilir.