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Geriİyi Yaşam Maske Takmak İçin 3 Önemli Neden
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İyi Yaşam

Maske Takmak İçin 3 Önemli Neden

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Maske Takmak İçin 3 Önemli Neden
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"Maskenin doğru şekilde takılması ve maskenin ellenmemesi Covid-19’dan korunma açısından oldukça önemli. "

Özellikle sıcak hava nedeniyle maskelerin doğru takılmadığının altını çizen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, maske takmanın bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirterek maske takmak için 3 önemli nedeni şöyle açıkladı:

1. Kurallara, bilime saygı

Covid-19 taşıyıcısı olup olmadığımızı bilmiyoruz. İnsanlar bu hastalığı, belirti göstermeseler bile bulaştırabilirler.

2. Nezaket, empati

İletişim halinde olduğumuz kişinin kanserle mücadele eden bir çocuğu veya bakmakla yükümlü olduğu yaşlı bir annesi olup olmadığını bilmiyoruz. Biz sağlıklıyken, onların sağlığı yerinde olmayabilir.

3. Toplum sağlığı, sorumluluk

Yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız var. Covid-19’a karşı önlem almak hepimizi korur.

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