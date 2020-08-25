Maske Takarken Güneş Koruyucu Nasıl Kullanılmalı?

Pandemi sürecinde maske ile sağlığımızı korurken, maskenin kapattığı yüz bölgelerimizi güneşten de bir miktar koruyoruz fakat maske dışında kalan yüzümüzün üst 1/3’ü güneşe karşı korunmasız kalıyor. Bu yüzden güneş lekeleri ve göz çevresi (kaz ayakları), kaş arası kırışıklıkları belirginleşebiliyor.

Maske nedeniyle sadece açıkta kalan alanlara değil, tüm yüze koruyucu sürülmeli

Güneşin ve yaş almanın etkisiyle deri kalitesi bozularak cilt eski elastikiyetini kaybediyor. Maskenin kapattığı bölgeler nedeniyle birbirimizi tanımakta zorlanırken, açıkta kalan göz çevresi ve alın gibi bölgelerimiz daha çok dikkat çekiyor.

Deri sağlığımızı korumak, sağlıklı yaş almak için öncelikle tüm yüzümüze, maskeyle kapattığımız yerler de dahil, güneş koruyucularımızı mutlaka sürelim. Bunun için de içeriğini bilmediğiniz güneş koruyucuları değil, eczane ürünü, doktorunuzun önerdiği, güvenilir güneş koruyucuları tercih edin. Aksi takdirde, bir faydası olmadığı gibi, zararı dokunacaktır.

Bununla birlikte güneş gözlüğü kullanmak da çok önemli. Göz doktorunuzun da önerisiyle hem göz sağlığınız hem de göz çevresi deri sağlığınız için güneş gözlüğü kullanın.

Göz çevresi deri sağlığı için düzenli uyku önemli

Kaz ayakları, kaş arası ve alın çizgilerinin oluşmaması, oluşanların giderilmesi, daha canlı bakışlar için olmazsa olmaz uygulama botoks uygulamalarıdır. Evde günlük cilt bakımında yüz temizliği sonrasında göz çevresine, özellikle kuru ciltlerin uygun göz çevresi nemlendiricilerini sürmesi, sabah tekrar yüz temizliği sonrası güneş koruyucu krem sürülmesi yeterli olacaktır.

Göz temizliği için çay ağacı özü içeren göz şampuanları kullanılabilir. Ayrıca göz altındaki ince kırışıklıklar, göz altı çöküklüğü ve morluğu gibi değişiklikler olduğumuzdan daha yorgun ve yaşlı görünmemize sebep olabilir. Bunları gidermek için mezoterapiler, göz altı dolguları, lazerler yapılabilir. Göz çevresi deri sağlığı için uyku düzeni, doğru beslenme, bol su içme de oldukça önemli.

Göz çevresine sürülen kozmetik ürünlere ekstra özen gösterilmeli

Göz çevresi derisinin cildin en ince olduğu bölgedir ve bu nedenle de oldukça hassastır. Göz çevremize sürdüğümüz kozmetik ürünleri seçerken ekstra özen göstermeliyiz. Sürülen kozmetiklere bağlı gelişen alerjiler sıklıkla öncelikle göz çevresinde kendini belli eder. Kuruluk, kaşıntı, kızarıklık, ödem göz çevresinde geliştiğinde genellikle vücuda ve yüze temas eden kozmetiklerden şüpheleniriz. Bu nedenle kullanacağımız makyaj ürünleri merdiven altı olmayan, güvenilir ürünler olmalı.

Kozmetiklere karşı alerjik bir durum olup olmadığı bazı testlerle anlaşılabilir. Evde yapılabilecek alerji testi; kozmetik ürünün yakın zamanda güneşe maruz kalmamış, 5 cm’lik kılsız bir bölgeye (ön kol iç yüzü, kulak arkası, boyun yan bölgesi gibi) günde 2 kez 1 hafta boyunca uygulanmasıdır. 1 hafta içinde veya bu bir haftanın sonunda o bölgede kızarıklık, kuruluk, kaşıntı gibi egzama bulguları gelişirse o ürüne karşı alerjiniz var demektir. Dolayısıyla bu ürünü kullanmamak göz çevrenizde gelişebilecek alerjik reaksiyonlardan koruyacaktır.

Zaman geçtikçe mimik hareketleriyle belli olan kırışıklıklar kalıcı oluyor

Yaz aylarında güneş ışınlarına bağlı olarak göz kısma, kaş çatma gibi reflekslerimizden dolayı artan mimik hareketlerimizden sonra bu bölgelerde önce sadece mimik yaptığımızda oluşan kırışıkları fark ederiz. Ancak bu kırışıklıklar giderek o bölgelere yerleşir ve bir süre sonra sadece mimik yaptığımızda değil, normal zamanlarda da o kırışıklıklar fark edilir hale gelir. Ayrıca güneşin etkisiyle kahverengi lekeler gelişebilir. Yaş ve yıllar içerisinde maruz kalınan korunmasız güneş ışınlarının etkisiyle yeni benler, hatta bu benlerden deri kanserleri gelişebilir.