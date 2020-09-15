Maske Nefesiyle Nasıl Baş Edilir?

Uzmanların büyük bir kısmı maske takmanın, birçok kişinin ağız kokusu problemini farkına varmasını sağladı. Aslında ağız kokusu hep oradaydı ancak insanlar yeni fark ettiler. Maske takmaya başlayıp da kendi verdiğimiz nefesi solumaya başlayınca bu problemi olanlar daha kolay farkına varabildi. Bununla birlikte bazı diş hekimleri nefes kokusunun ardındaki suçlunun maske olabileceğini söylüyor.

Maske gerçekten nefes kokusuna neden oluyor mu?

Bazı uzmanlar ağız kokusunun sebebinin hem ağzın hem de burnun kapalı olması olabileceğinden bahsediyor. Bu görüşe göre, maske takarken ağız kuruluğu artıyor ve bakteri birikimi oluyor. İnsanlar maske takarken burun yerine ağızdan nefes alma eğiliminde oluyorlar. Ağızdan nefes almak kuruluğa neden oluyor ve bu da tükürükte azalmaya yol açıyor. Tükürük, bakterilerle savaşan ve dişleri temizleyen önemli bir etkendir. Öte yandan maske takarken daha az su içme eğiliminde olunuyor. Tüm bunlar da 'maske nefesi' adı verilen kötü kokuya neden oluyor.

Tek suçlu maskeler mi?

Uzmanların bir kısmı ise maskenin ağız kuruluğuna sebep olduğunu kabul ediyor ancak nefes kokusuna sebep olduğuna dair net bir bulgu olmadığını belirtiyorlar.

Maske olsun ya da olmasın, ağız kokusunun pek çok nedeni vardır. Bunların başında ise baskın kokulu gıdalar yemek (balık, soğan, sarımsak, baharat), fazla tatlı tüketmek (ağızdaki bakteriler şekeri sizden daha çok seviyor!), yeterli su içmemek ve ağızdan nefes almak geliyor.

Peki ne yapmalı?

Maskenizin, nefes kokusuna ya da diş eti hastalıklarına neden olmasından endişeleniyorsanız, aslında yapmanız gerekenler hep aynı.

Öncelikle kullanıyorsanız sigarayı bırakın.

Sürekli atıştırmaktan kaçının.

Sebze/meyve ağırlıklı beslenin.

Günde 2 kez dişlerinizi fırçalayın ve diş ipi kullanmayı unutmayın. Diş ipi nefes kokusunu önlemede sandığınızdan çok daha büyük rol oynar.

Ve tabii ki bolca su içmeyi de ihmal etmeyin.

Bu bilindik ama etkili adımları hayatınıza dahil etmek, uzun süreli maske kullanımında da maskesiz olduğunuzda da nefes sorunu yaşamanızın önüne geçecektir. Çünkü sağlıklı bir ağız her zaman güzel kokacak ve iyi görünecektir.

Tüm bunlara rağmen geçmezse...

Eğer yukarıda sıraladıklarımızın hepsini yapıyor yine de nefes kokusu sorunu yaşamaya devam ediyorsanız bir diş hekimi randevusu alma zamanınız gelmiş demektir!