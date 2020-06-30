Maske Kullanırken Cildimizi Nasıl Koruruz? İşte Uzmanından Tavsiyeler...

Koronavirüs ile mücadelede alacağımız basit önlemler hem kendimizi, hem de çevremizdeki insanları korumak adına çok değerli. Yeterli korumanın yapılamadığı ülkelerde vaka sayılarının hızla arttığını ve sorunların ne kadar büyüdüğünü birlikte görüyoruz.

Maske kullanımı, korunma tedbirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Virüsün yayılmasını, kişiden kişiye bulaşmasını azaltıyor.

Tabii ki bu konuda dikkat edeceğimiz bazı konular var. Peki nedir bunlar?

Maske kullanırken cildi korumanın yolları

Kullandığımız maskeler yüzümüze uygun şekilde takılmalı. Çok sıkı ya da çok gevşek olmamalı. Burun ve ağız kısmını tam olarak kapatmalı.

Maskeyi takarken veya çıkarırken ellerimizin temiz olmasına özen göstermeliyiz.

Maskemizin yeterli koruma sağlayabilecek özelliklere sahip olmasına ve temiz kullanmaya dikkat etmeliyiz.

Maske kullanımı sırasında cilt temizliğine ve nemlendirmeye önem verilmelidir. Cilt sabah ve akşam doğru bir şekilde temizlenmeli. Sonrasında yumuşak yapıda, su bazlı bir nemlendiriciyle nemlendirilmelidir.

Yaz aylarında yoğun makyaj uygulamaları yapmamak, yoğun fondötenlerden kaçınmak sizi daha rahat hissettirecektir. Daha ince yapıda fondötenler veya renkli güneş koruyucular tercih edebilirsiniz.

Ayrıca güneş koruyucu kullanmaya özen göstermek, ciltteki ton farklılıklarını, lekeleri önleyecektir. Yağsız, yoğun olmayan bir güneş koruyucu kullanılabilir. Pratik olması açısından nemlendirme ve güneş koruma özelliklerini bir arada bulunduran ürünler de tercih edilebilir.

Covid-19 ile ilgili korunma tedbirlerine uymamak bize sonrasında telafisi olmayan üzüntüler yaşatabilir. Bu nedenle hepimizin bunlara uyma konusunda titiz davranması, sorumluluk sahibi olması gerekir.