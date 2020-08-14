Maske Kullanırken Cildimizi Korumanın Yolları

Koronavirüs salgını nedeniyle artık sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen insan hayatının bir parçası haline geldi. Maske takarken bazı cilt problemleri de yaşanabiliyor. Maske kullanımı, korunma tedbirleri arasında ilk sırada yer alıyor. Kullanılan maskenin yüze uygun şekilde takılması gerekiyor. Burun ve ağız kısmını tam kapatmalıyız, maske çok sıkı veya gevşek olmamalı.

Bol bol su için

Yoğun dezenfektan ve kolonya kullanımı cildin doğal yapısını bozabiliyor. Bu süreçte panik ve endişeye bağlı olarak stres geliştiği için cilt sorunları ortaya çıkabilir. Kaşıntı, terleme, yüzde kızarma ve maske kullanımı nedeniyle sivilce gibi problemler gelişebilir. Sivilce oluşumunu önlemek için hijyene dikkat etmek gerekiyor

Maske takarken nem ve havasız ortamdan kaynaklı ciltte yağlanma artacaktır. Uzun süre kullanılan maskeleri sık sık değiştirin. Bol bol su için, elleri her yıkamadan sonra nemlendirin. Su ve sabun yoksa dezenfektan ile kolonya ile temizlik yapıldıktan sonra el kremi kullanın.

Cildi nemlendirin

Maskeyi takarken ve çıkarırken ellerin temiz olmasına dikkat edilmeli. Maske kullanırken cilt temizliğine özen gösterin. Sabah ve akşam yatmadan cildi temizledikten sonra su bazlı bir nemlendiriciyle nemlendirin, deriyi kurutmamak için sıcak değil ılık suyla duş alın.

Yoğun makyaj yapmaktan özellikle yaz aylarında kaçınmak gerekiyor. Yoğun fondöten kullanmak yerine daha ince yapıda fondöten veya güneş koruyucular tercih edebilirsiniz. Aşırı acılı, baharatlı ve sıcak içeceklerden uzak durun. Uzmana danışarak krem, güneş koruyucu ve eczane ürünleri kullanın.