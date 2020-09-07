Maskara ile kirpiklerinizi daha uzun göstermenin ipuçları

Birkaç sihirli fırça darbesiyle bu ince tüyleri olduğundan daha hacimli ve uzun göstermenin yollarını paylaşıyoruz.

Kirpiklerinizi nasıl daha uzun gösterebilirsiniz?

İster biraz toplu görünsün ister dramatik bir bakış sergilemek isteyin, kıvrımlı kirpiklere sahip olmak seçtiğiniz rimel kadar kullanılan tekniğin kendisiyle alakalı bir durumdur.

Mükemmel zamanlama fark yaratır

Birden fazla kat rimel sürmenin çığır açan bir yanı olmadığını biliyoruz. Ancak işin sırrı, bekleme süresinde! Makyaj rutininizin sonunda, hemen hemen kuruduğunda bir kat daha rimel uygulamak, gerçekten fark yaratıyor.

Bunu ekstra kabarık bir yüzey için son bir rötuş olarak düşünün. Ayrıca, bir kat daha sürmeden önce ilk taban katının eşit şekilde dağıldığından emin olun. Hiçbir şey topaklanmış bir uygulamadan daha can sıkıcı olamaz. Özellikle de hassas gözler için!

Maskaranızın kalitesine önem verin

Maskara kullanımı, zamanlamanın yanında kaç kat uyguladığınızla da ilişkilidir. Yukarıda da anlattığımız gibi dört ya da beş kat uygulasanız bile, son kullanımdan önce birkaç dakika beklemek uzunluğu artıracaktır.

Öte yandan maskara süreme tekniğiniz kadar kullandığınız maskaranın da önemi büyük. Kirpik şeklinize uygun bir maskara fırçası seçmek önemli bir adımdır. Bunun için kozmetik satış görevlilerinden yardım isteyebilirsiniz.

Aldığınız maskaranın gerçekten sağlıklı ve kaliteli olduğundan emin olmalısınız. Yüzümüzdeki en hassas bölgemiz göz ve göz çevremizdir. Kirpiklerimizde gözlerimizin çerçeveleyicisi, bakışlarımızın kahramanıdır. Onlara bir zarar gelmemesi adına maskara satın alırken biraz fazla bütçe ayırabilirsiniz.

Kötü bir maskara sadece kötü makyaj demek değil, kopan kirpikler anlamına da gelebilir!

Kirpik sabitleyici

Daha dolgun kirpikler için yapabileceğiniz bir diğer şey ise kirpik sabitleyici kullanmaktır. Şeffaf renkte olan jel maskarayı, diğer maskaranızı uyguladıktan sonra kirpiklerinize son şeklini vermek, eğer varsa fazla maskarayı temizlemek ve kirpikleri sabitlemek için kullanın. Böylece dolgun ve uzun kirpikleriniz gün boyu ilk anki tazeliği ile kalır.