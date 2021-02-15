Maş Fasulyesi Nasıl Yetişir? Maş Fasulyesi Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Maş fasulyesi baklagiller familyasına dahil olan bir bitki türüdür. Maş fasulyesinin ülkemizde de yetiştiği bölgeler bulunmaktadır.

Maş Fasulyesi Nasıl Yetişir?

Maş fasulyesinin yetiştirilme şartları normal fasulye ile hemen hemen aynıdır. Maş fasulyesinin ekim işlemleri Nisan ve Mayıs aylarında yapılmaktadır. Bazı bölgelerde bu işlem Temmuz ayında da yapılmaktadır. Nisanda ekimi yapılan ürünlerin hasat işlemi Ağustos ayında, Temmuz ayında ekimi yapılan ürünlerin hasat işlemi ise ekim ya da kasım aylarında yapılır. Dikim ve hasat işlemlerinin maliyetleri düşük olduğundan sıklıkla ekim işlemi yapılır. Kar elde etmek için de yetiştirilir.

Maş Fasulyesi Nerede Yetişir?

Maş fasulyesi özellikle Doğu Asya'da ve Güneydoğu Asya'da, aynı zamanda Hindistan'ın alt bölgelerinde yetiştirilmektedir. Hem tuzlu yapılan hem de tatlı yapılan yemeklerde kullanılabildiği için yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Maş Fasulyesi Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Maş fasulyesi her ne kadar Asya kökenli bir bitki olsa da, ülkemizde de yetişmekte ve yetiştirilmektedir. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da ya da Akdeniz bölgesinin Toros Dağları'na yakın olan kısımlarında yaygın olarak yetiştirilmektedir. Pek çok vitamin içeren maş fasulyesi, aynı zamanda zengin bir lif kaynağıdır. Özellikle insan vücudu için pek çok faydası olduğundan, son yıllardaki tüketimi bir hayli artmıştır.

Özellikle kilo vermek isteyen ya da diyet yapan insanların sıklıkla başvurduğu maş fasulyesi, günümüzde pek aktar ve mağazadan kolaylıkla satın alınmaktadır. Doğal ve organik olması sebebiyle sağlıklı yaşayan insanların sıklıkla tercih ettiği bitkilerdendir. Türkiye'de özellikle Konya, Niğde, Nevşehir, Tokat, Denizli, Erzincan, Erzurum ve Adana gibi şehirlerde kolayca yetiştirilebilmektedir.

Maş Fasulyesi En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Maş fasulyesinin dünyada en çok ve en iyi yetiştiği bölge Filipinler bölgesidir. Türkiye'de de özellikle Konya ve Nevşehir tarafından yaygın olarak yetiştirilir.

Maş fasulyesi ile yapılabilen pek çok yemek bulunmaktadır. Örneğin maş fasulyesi ile çorba ya da maş fasulyesi salatası yapılabilir. Aynı zamanda maş piyazı ülkemizde sıklıkla yapılan maş fasulyesi yemeklerinden biridir. Türkiye'de fasulye olarak kullanılsa da, özellikle Çin yemeklerinde daha çok filizleri kullanılmaktadır.