Marul besin değerleri: 100 gr Marul kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

İri yapraklara sahip olan marul, papatyagiller ailesinde yer alır. Ilıman mevsim sebzesi olmasıyla birlikte günümüzde seralar sayesinde hem yazları hem de kışları yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Marul Besin Değerleri

Marul, içerisinde birçok farklı besin değeri barındıran bir sebzedir. 1 demet marul içerisinde 0.2 gram yağ, 1.3 gram lif, 280 mg potasyum ve 36 mg kalsiyum bulunmaktadır.

100 Gr Marul Kaç Kalori?

Kalori miktarı bakımından oldukça düşük olan marulda, 100 gr porsiyon olmak üzere 14 kalori bulunmaktadır.

Protein ve Karbonhidrat Değerleri

Besin maddeleri ve vitamin açısından oldukça zengin olan marulda 0.9 gram protein bulunurken 1.7 gram karbonhidrat yer almaktadır.