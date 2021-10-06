Marul besin değerleri: 100 gr Marul kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..
"Yeşillikler, her yemeğe yakışan ve sağlık içinde mutlaka tercih edilmesi gereken ürünlerdir. Genelde salata olarak tüketilen yeşillikler isteğe göre tek başına da tüketilebilir. Yeşilliklerin başında ise salatalarda bolca kullanılan marul gelmektedir. Marul hakkında en çok merak edilen ise 100 gr marul kaç kaloridir? Marul besin değerleri nelerdir? Protein ve karbonhidrat değerleri nedir tüm detayları ile derledik."
İri yapraklara sahip olan marul, papatyagiller ailesinde yer alır. Ilıman mevsim sebzesi olmasıyla birlikte günümüzde seralar sayesinde hem yazları hem de kışları yetiştiriciliği yapılmaktadır.
Marul, içerisinde birçok farklı besin değeri barındıran bir sebzedir. 1 demet marul içerisinde 0.2 gram yağ, 1.3 gram lif, 280 mg potasyum ve 36 mg kalsiyum bulunmaktadır.
100 Gr Marul Kaç Kalori?
Kalori miktarı bakımından oldukça düşük olan marulda, 100 gr porsiyon olmak üzere 14 kalori bulunmaktadır.
Protein ve Karbonhidrat Değerleri
Besin maddeleri ve vitamin açısından oldukça zengin olan marulda 0.9 gram protein bulunurken 1.7 gram karbonhidrat yer almaktadır.