MART AYI BURÇ YORUMLARI 2025 || Aygül Aydın Tek Tek Yazdı...Terazi, Akrep, Yay ve Diğer Burçlar... Mart Ayında Hangi Burcu Neler Bekliyor?

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2025 MART AYI GÜNDEM

2 Mart saat 03.37’de Venüs, Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Bu dönem, ilişkilerde tutkulu ancak sabırsız ve bencil bir atmosfer getirebilir. Daha cesur davranabilir, ancak çatışmaya ve ani kararlara meyilli olabilirsin. Bu dönemi daha verimli geçirmek için empati geliştirmek, sabır göstermek ve iletişimde açık olmak önemli. Bazı şeyleri hızlı tüketme noktasında olmaman gerekebilir. 2 Mart saat 03.37’de Venüs, Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Bu dönem, ilişkilerde tutkulu ancak sabırsız ve bencil bir atmosfer getirebilir. Daha cesur davranabilir, ancak çatışmaya ve ani kararlara meyilli olabilirsin. Bu dönemi daha verimli geçirmek için empati geliştirmek, sabır göstermek ve iletişimde açık olmak önemli. Bazı şeyleri hızlı tüketme noktasında olmaman gerekebilir. 3 Mart saat 12.04’te Merkür, Koç burcuna geçiyor. Düşünce ve iletişim tarzında bir dinamizm ve doğrudanlık getiriyor. Bu dönemde fikirlerini hızlı ve kararlı bir şekilde ifade ederken, eyleme geçme arzun artacak. Ancak bu hızlı düşünce akışı, sabırsızlığa ve düşünmeden verilen tepkilere yol açabilir. Bu yüzden, dengeli ve bilinçli bir yaklaşım benimseyerek enerjini en iyi şekilde kullanmalısın.



14 Mart saat 09.59’da Başak burcunda 23 derecede bir Tam Ay Tutulması gerçekleşiyor. Başak burcundaki Tam Ay Tutulması, duygusal ve pratik dengeler arasında bir denge arayışını temsil eder. Bu dönemde sağlık, günlük rutinler ve iş verimliliği gibi konular ön plandadır. Sağlığına dikkat etmek, düzenli egzersiz yapmak ve iş yaşamında daha organize olmak için bu enerjiyi kullanabilirsin. Bu zamanlar özellikle 2024 Eylül ayını sana hatırlatabilir. 15 Mart saat 09.46’da Merkür, Koç burcunda geri hareketine başlıyor. Bu dönemde iletişimde, ani kararlar alma, sabırsızlık ve düşünmeden eyleme geçme eğilimi artabilir. İletişimde ve seyahat planlarında aksamalar olabilir. Bu süreçte, iletişimde dikkatli olmak, teknoloji bağlantılı işlerde yedeklemeler yapmak ve seyahat planlarında esnek olmak önemli. Bu dönemi yavaşlamak ve üzerinde düşünmek için bir fırsat olarak değerlendirmek de faydalı olabilir.



20 Mart saat 12.02’de Güneş, Koç burcuna geçiyor. Bireysel enerji ve girişimcilik ruhun yükseliyor. Bu dönem, yeni başlangıçlar ve liderlik fırsatları için mükemmel bir zaman olabilir. Güneş’in bu enerjisi, seni yeni projelere atılmaya ve kendi yolunu cesurca çizmeye teşvik ediyor. Ancak bu enerjinin hızlı ve spontan doğası, sabırsızlığa ve düşünülmeden yapılan hareketlere de dikkat çeker. Dikkatli adımlar atarak, bu dönemin fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirebilirsin.



27 Martta Venüs, Koç burcundan ayrılarak Balık burcunda geri hareketine devam etmesi, Bu dönem, ilişkilerde ve duygusal bağlantılarda derin bir içe dönüş ve yeniden değerlendirme zamanı getiriyor. Venüs’ün geri hareketi, ilişkilerde geçmişten gelen konuların ve duygusal yaraların yeniden su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Bu süreç, duygusal bağlarını ve ilişkilerini gözden geçirerek, sevgi ve şefkat dolu bir yaklaşımla şifalandırma fırsatı sunar.29 Mart saat 13.58’de Koç burcunda 9 derecede bir Parçalı Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Koç burcundaki Parçalı Güneş Tutulması, yeni başlangıçlar, cesaret ve kişisel gelişim için bir çağrıyı temsil eder. Bu dönemde cesur adımlar atarak, kendini yeniden keşfetme ve istediğin hayatı şekillendirme fırsatı bulabilirsin. Ancak aşırılıklardan kaçınmak ve dengeli olmak önemlidir.



30 Mart saat 05.18’de Merkür, Koç burcundan ayrılarak Balık burcunda geri hareketine devam ediyor. Bu geçiş, iletişimde bir içe dönüş ve derinlemesine düşünme dönemi getiriyor. Merkür’ün geri hareketi, geçmişte çözülemeyen iletişim sorunlarının ve yanlış anlamaların yeniden gözden geçirilmesini gerektirir. Bu süreçte, zihinsel berraklık ve içsel farkındalık kazanmak için meditasyon ve ruhsal çalışmalar yapman faydalı olabilir. Eski konuları şifalandırarak, iletişiminde daha net ve açık bir yaklaşım geliştirebilirsin. 30 Mart saat 15.01’de Neptün, Koç burcuna geçiyor. Hayal gücünün ve spiritüal arayışlarının yeni bir boyut kazanacağı bir döneme giriyorsun. Bu enerji, pratiklikten uzaklaşarak ideallerini gerçeğe dönüştürme konusunda seni zorlayabilir. Ancak bu süreç, hayallerini gerçekleştirme yolunda daha yaratıcı ve yenilikçi olmanı sağlayacak. Bu dönemde, ruhsal uyanışa doğru ilerleyerek içsel aydınlanmanı keşfedeceksin.

KOÇ BURCU

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Sevgili Koçlar ve yükselen Koç burcu olanlar, 2 Mart’ta burcunuzda Venüs’ün geri hareketi başlarken aşk hayatınız ve finansal düzeniniz üzerinde derin bir dalgalanma dönemi başlıyor. Kalbinizin tozlu sayfalarını aralayacak bu etki, eski ilişkilerin ya da çözülmemiş duyguların tekrar yüzeye çıkmasına neden olabilir.

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BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar ve yükselen burcu Boğa olanlar, 2 Mart’ta yönetici gezegeniniz Venüs geri hareketine başlarken, bilinçaltınızın kapılarını aralamak için derin bir davet alacaksınız. Geçmişte kalan aşk hikâyeleri, unutulduğunu sandığınız duygusal yaralar ve yarım kalmış meseleler yeniden gün yüzüne çıkabilir. Bu dönem, hayatın dış gürültüsünden uzaklaşmaya, kendinizi yalnızlığın sakin kollarına bırakmaya itilmiş gibi hissedebilirsiniz. İç dünyanızda büyük bir temizlik yapma vakti.

İKİZLER BURCU

Sevgili İkizler ve yükselen burcu İkizler olanlar, 2 Mart’ta Venüs, Koç burcunda geri hareketine başlarken sosyal çevreniz ve geleceğe dair tüm hayalleriniz üzerinde derin bir etkide bulunuyor. Bu dönemde, eski dostların yeniden sahneye çıkması ya da geçmişte yaşanmış problemlerle bir kez daha yüzleşmek gerekebilir. Arkadaşlarınızla olan bağlarınızı, kimin gerçekten yanınızda durduğunu ve kimin yalnızca hayatınıza kısa süreliğine uğradığını şimdi daha net görebilirsiniz.

YENGEÇ BURCU

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Sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 2 Mart’ta Venüs, Koç burcunda geri hareketine başlarken kariyeriniz ve toplum içerisindeki yerinizle ilgili konularda çarpıcı bir etki yaratıyor. Bu süreçte, eski konular ve geçmişte değerlendirmediğiniz fırsatlar yeniden karşınıza çıkabilir. İş arkadaşlarınız veya yöneticilerinizle olan ilişkilerinizde daha önce yaşanan sorunlar tekrar gündeme gelebilir. Eski hataları düzeltmek adına bir fırsat sunsa da acele kararlar almadan önce düşünmek önemli olacak.

ASLAN BURCU

Sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olanlar, 2 Mart’ta Venüs, Koç burcunda geri harekete geçerek inançlarınızı, eğitim planlarınızı ve yurtdışı bağlantılarınızı sorgulatacak önemli bir süreci başlatıyor. Geçmişte yarım kalan akademik çalışmalar, eğitim fırsatları veya seyahat planları şimdi yeniden karşınıza çıkabilir. Bu durum, eskiden görmezden geldiğiniz ama aslında kalbinizde yer tutan hayallerinizi tekrar değerlendirmenize olanak tanıyor. Uzun mesafeli ilişkiler ya da farklı kültürlerden insanlarla etkileşimler bu dönemde beklenmedik şekilde gündeminize girebilir. Eğer geçmişte yaşanmış bir gönül meselesi varsa, tekrar iletişime geçmek veya yüzleşmek söz konusu olabilir.

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BAŞAK BURCU

Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcundaki geri hareketi, finansal ortaklıklarınızı ve duygusal derinliklerinizi ön plana çıkarıyor. Özellikle miraslar, sigortalar, yatırımlar, krediler ya da borçlar gibi konularda daha önce fark etmediğiniz detaylar gündeminize taşınabilir. Geçmişte borç aldıysanız veya birine maddi destek sağladıysanız, bu konularla ilgili yeni gelişmeler yaşamanız mümkün. Bu süreçte riskli adımlar atmadan önce mutlaka iki kez düşünmek önemli olacak.



TERAZİ BURCU

Sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar, 2 Mart itibarıyla, yönetici gezegeniniz Venüs’ün geri hareketine başlamasıyla birlikte, aşk ve iş ortaklıkları gibi hassas dengeler üzerinde yeniden düşünmeniz gereken bir döneme adım atıyorsunuz. Venüs’ün geriye çekilişi, yalnızca ikili ilişkilerin yüzeyde kalan yönlerini değil, aynı zamanda ruhunuzun derinliklerinde yankılanan duygusal dinamikleri de gözler önüne seriyor. Özellikle uzun süredir görünmez kalmış çatlaklar, bu dönemde daha belirgin hale gelebilir.

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AKREP BURCU

Sevgili Akrepler ve yükselen burcu Akrep olanlar, 2 Mart’ta Koç burcunda geri hareketine başlayacak olan Venüs, iş hayatınızın katmanlarını, gündelik düzeninizi ve sağlığınıza dair özen gösterilmesi gereken noktaları su yüzüne çıkarabilir. Bu süreç, geçmişten taşınan meselelerin kapısını aralayarak eski iş arkadaşlıklarınızla ya da önceki çalışma koşullarınızla tekrar yüzleşmenizi gerektirebilir. İş yerinde karşılaşılabilecek belirsizlikler ve çözüme kavuşturulmayı bekleyen meseleler bu dönemde dikkatinizi yoğunlaştırabilir.



YAY BURCU

Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcundaki geri hareketi, aşk hayatınızın derinliklerine inerek sizi geçmişin gölgelerine götürüyor. Kalbinizin eski hatıralarla yeniden canlandığını hissettiğiniz bu süreçte, eski aşklar, unutulmuş tutkular ve geçmişte yarım kalan hikâyeler yeniden gün yüzüne çıkabilir. İçinizde kapanmamış bir defter varsa, bu dönemde o sayfayı yeniden açmanız gerekebilir. Ancak, bu kez duygusal kararlar almak yerine, geçmişte yaşananları daha derin bir farkındalıkla değerlendirmeniz son derece önemli olacak. Aşk evinizdeki Venüs retrosu, sadece duygusal dünyanızı değil, yaratıcı projelerinizi de etkileyecek.

OĞLAK BURCU

Sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcunda geri harekete geçmesi, ailevi meseleleri, evle ilgili düzenlemeleri ve geçmişten gelen duygusal konuları ön plana çıkarıyor. Bu dönem, uzun süredir gündeme gelmeyen ailevi meselelerin yeniden su yüzüne çıkmasına neden olabilir. Eski aile içi anlaşmazlıklar, çocukluk döneminden kalan izler veya ebeveynlerle ilgili çözülmemiş durumlar tekrar gündeme gelebilir. Aynı zamanda evle ilgili konularda kararlar alırken dikkatli olun.

KOVA BURCU

Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcunda geri harekete geçmesi, düşünceleriniz ve ifade biçiminizle ilgili önemli bir gözden geçirme sürecini beraberinde getiriyor. Bu geri hareket, geçmişte söylediklerinizi yeniden değerlendirmenizi, zihinsel kalıplarınızı sorgulamanızı ve iletişim tarzınızda daha yapıcı bir yol bulmanızı sağlayabilir. Özellikle kardeşler, kuzenler ve yakın çevrenizle ilgili eski meseleler tekrar gündeme gelebilir. Belki geçmişte yaşanan bir anlaşmazlık, şimdi çözüm bulmak için tekrar karşınıza çıkabilir.

BALIK BURCU

Sevgili Balıklar ve yükselen burcu Balık olanlar, 2 Mart’ta Venüs’ün Koç burcunda geri hareketine başlaması, Balık burçları için derin bir içsel muhasebe ve değerlendirme sürecini başlatacak. Özellikle finansal düzenlemeler ve sahip olunan maddi kaynaklarla ilgili konular, bu dönemde daha fazla dikkat gerektirebilir. Bu etki, yalnızca maddi kaynaklarla sınırlı kalmayacak; aynı zamanda, öz-değer algınızı yeniden şekillendirmenizi sağlayacaktır. Kendinize biçtiğiniz değeri ve başkalarının size verdiği kıymeti sorgulamanın tam zamanı.