Mantar Nasıl Yetişir? Mantar Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Mantarlar kendi içerisinde zehirli ve zehirsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Bu nedenle dikkatli bir şekilde toplanması gerekir. Türkiye ve dünya genelinde yenilebilir ve yetiştirilebilir diğer mantar çeşitleri şunlardır: Kültür mantarı, Pestik mantarı, Sığır Dili mantar, Çam Kabara mantarı, Tirmik ve Cincile mantarı.

Mantar Nasıl Yetişir?

Mantar üretimi ve ihracatı birçok ülkenin en önemli geçim kaynaklarından biridir. Bununla birlikte mantarlar çeşitlerine göre farklı iklim şartlarında yetiştirilebilir. Bu nedenle bazı ülkelerde rahatlıkla üretilebilen mantar türleri, bazı bölgelerde hiç bulunmaz.

Mantarlar sadece açık alanlarda değil soğuk hava deposu gibi kapalı alanlarda da kolaylıkla yetiştirilebilir. Bu bitkilerin üretimi yaklaşık %80'i ışık almayan yerlerde yapılır. Mağaralar ve bodrumlar hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde sıklıkla kullanılan mekanların başında gelir. Işık kadar ısı ve nem ayarı da son derece önemlidir. Fazla kuru ya da nemli ortamlarda mantarın küflenme riski oldukça yüksektir.

Mantar Nerede Yetiştir?

Mantar kolay yetiştirilebilen, uzun süre bozulmadan muhafaza edilebilen, ekonomik ve lezzetli bir yiyecektir. Bu nedenle Çin ve Hindistan gibi nüfusu 1 milyarın üstünde olan ülkelerde çok fazla üretilir. Çin'de her yıl yaklaşık 8 milyon ton mantar yetiştiriliyor. Bu, dünyada yetiştirilen yıllık mantarın 4/3'üne denk gelmektedir.

İkinci sırada ise son yıllarda organik tarıma ek bütçe ayırmış olan Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika'da bir yılda yetiştirilen mantar miktarı 400 - 450 bin ton arasında. Bunların yarısı iç pazarda kullanılırken diğer yarısı ihraç ediliyor.

Dünya genelinde en fazla mantar yetiştiren diğer ülkeler şunlardır:

Avrupa Kıtasında: Polonya, Büyük Britanya, Hollanda, İtalya ve Almanya

Asya Kıtasında: Japonya, İran, Tayvan, Lübnan

Diğer kıtalarda: Avustralya, Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti

Mantar Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

En çok mantar yetiştirilen şehirlerin başında Bolu, İzmit ve İstanbul geliyor. Bunun dışında Antalya ve Korkuteli ilçesi mantar üretiminin fazla olduğu diğer yerlerdir.

Mantar En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?

Mantar en çok ve en iyi ormanlarda, dağlarda, kısacası doğal ortamlarında yetişir. Bunun dışında mantar yetiştiriciliği için özel kurulmuş tesislerde de üretim kalitesi oldukça yüksektir.