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GeriBeslenme Önerileri Mantar Düşkünlerine: Lorlu Mantar Dolması Tarifi
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Mantar Düşkünlerine: Lorlu Mantar Dolması Tarifi
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MAHMURE ÖZEL

Mantar Düşkünlerine: Lorlu Mantar Dolması Tarifi

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Mantar Düşkünlerine: Lorlu Mantar Dolması Tarifi
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"Mantar, pizzalara, makarnalara, et ve tavuk yemeklerine çok yakışıyor. Peki hiç mantar dolması yediniz mi? Yaz aylarında hafif ve leziz bir tarif arayanlara; işte karşınızda lor peynirli mantar dolması!"

Lorlu mantar dolması tarifi

Malzemeler:

- 8 adet iri mantar

- 3 yemek kaşığı lor peyniri

- 3 adet ceviz

- 3-4 dal dereotu

- 1 diş sarımsak

- Zeytinyağı

- Karabiber

- Tuz

Hazırlanışı:

Mantarların saplarını çıkardıktan sonra nemli bir bezle silin. Cevizleri ayıklayıp küçük parçalara bölün.

Sarımsağı iyice ezin. Bir kaba aldığınız lor peynirini; ceviz, dereotu, zeytinyağı, sarımsak, karabiber ve tuzla karıştırın.

Oluşturduğunuz harcı mantarların içine doldurun.  Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Afiyet olsun!

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