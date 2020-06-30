Mantar Düşkünlerine: Lorlu Mantar Dolması Tarifi
"Mantar, pizzalara, makarnalara, et ve tavuk yemeklerine çok yakışıyor. Peki hiç mantar dolması yediniz mi? Yaz aylarında hafif ve leziz bir tarif arayanlara; işte karşınızda lor peynirli mantar dolması!"
Lorlu mantar dolması tarifi
Malzemeler:
- 8 adet iri mantar
- 3 yemek kaşığı lor peyniri
- 3 adet ceviz
- 3-4 dal dereotu
- 1 diş sarımsak
- Zeytinyağı
- Karabiber
- Tuz
Hazırlanışı:
Mantarların saplarını çıkardıktan sonra nemli bir bezle silin. Cevizleri ayıklayıp küçük parçalara bölün.
Sarımsağı iyice ezin. Bir kaba aldığınız lor peynirini; ceviz, dereotu, zeytinyağı, sarımsak, karabiber ve tuzla karıştırın.
Oluşturduğunuz harcı mantarların içine doldurun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin. Afiyet olsun!