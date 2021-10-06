Mantar besin değerleri: 100 gr Mantar kaç kalori? Protein ve karbonhidrat değerleri..

Mantarları farklı şekillerde tüketmek mümkündür. Besin değeri bakımından son derece zengindir. İçerisinde B vitamini ve potasyum bulunmaktadır. Mantar protein oranının yüksek olması nedeni ile sıklıkla tüketilen bir besin olmaktadır.

Mantar Besin Değerleri: 100 gr Mantar Kaç Kalori?

Mantar içerisinde bulunan potasyum, çeşitli zamanlarda meydana gelen kas kramplarının azalmasına yardımcı olmaktadır. Bunun dışında kas kütlesini koruma özelliği de vardır. Bu özelliği nedeni ile sporcular tarafından tercih edilen bir besindir. Mantar içindeki kolin isimli bir besin, insanlarda öğrenme, kas hareketleri, hafıza, uyku gibi konularda olumlu etkiler göstermektedir. 100 gram mantarın kalorisi yaklaşık 22 kcal kadardır.

Mantarın Protein ve Karbonhidrat Değerleri Nasıldır?

100 gram mantarda yaklaşık 3.09 gram kadar protein bulunmaktadır. Karbonhidrat miktarı ise yaklaşık 3.26 gram kadardır. Bunun dışında kalsiyum, fosfor, magnezyum açısından da son derece zengindir.