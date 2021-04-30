Manolya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Manolya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Mayıs- Ağustos aylarında çiçek açan manolyalar; sarı, kırmızı, beyaz, mor gibi renklerle açabilmektedirler. Bununla birlikte manolya çiçekleri, ılıman iklimi seven bir çiçek türüdür. Manolya çiçeklerinin kendine özgü anlamları ve özellikleri bulunmaktadır.

Manolya Çiçeği Nedir?

Manolya; sadece bir çiçeğin ismi değildir. Dünya çapında pek çok ılıman iklimi bulunan ülkelerde, Kuzey Amerika'nın güney bölgesinde yerli şekilde, Türkiye ve Avrupa'da yetişen çiçek açan ve odunsu tüm bir ailenin genel ismidir. Manolyaların bilinen yaklaşık 12 cinsi ve 220 tane çeşidi bulunmaktadır. Türkiye'de ise Marmara ve Karadeniz Bölgesinde yetişmektedir.

Manolya Çiçeği Bakımı Nasılır?

Manolyaların fidanları, ilkbahar mevsiminde alınmalıdır. Bununla beraber çiçeklerin bulunduğu mekanın büyüklüğü, çiçeklere uygun olmalıdır. Manolya çiçekleri ışığı sever. Bu yüzden de güneş alınan bir yerde konulması gerekir. Evde bakılan manolyalar için oda sıcaklığı normal olmalıdır. Belli aralıklarla gübre verilen manolya çiçekleri, sağlıkları açısından faydalı olacaktır. Gübrenin hayvansal gübre olması önemlidir. Manolyaların belirli aralıklar ile budanması, sağlıkları açısından gereklidir. Hassas olan manolyalar için, kış soğuklarından korunması elzemdir. Manolya çiçekleri ekilirken, derine ekilmemelidir. Manolya çiçekleri için en uygun sulama vakti, gece vakti olup yapraklarının sulanmasıdır.

Manolya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Manolya çiçekleri; tohum, fide, ağaç ya da çiçek olarak alınıp, ekilebilir.

Manolya Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Manolya çiçeklerinin çoğaltılması adına 4 ayrı çoğaltma yöntemleri vardır. Bunlar; aşılama metoduyla çoğaltma, çelikle çoğaltma, daldırma metoduyla çoğaltma, tohumla çoğaltma olarak sıralanabilir.

Manolya Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Manolya çiçeğinin tohumu; kozalağa benzeyen meyvelerin içerisinde yer alır. Tohumlar, meyve içerisinden dökülmeden önce uzun ve ipliksi yapıdan sarkar. Tohumların fasulye taneleri büyüklüğünde olduğu söylenebilir. Parlak ve kırmızı renkli olup, tohumlar Eylül ile Kasım aylarında olgunlaşır.

Manolya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Manolya çiçeklerinin yaprakları yıkanıp, sulanması çiçeğin su gereksinimi adına yeterli olacaktır.

Evde Manolya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evet yapılabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar;

- Evde manolya yetiştirmek isteyenler, fidanları ilkbahar aylarında almalıdır.

- Manolya çiçekleri adına toprağın cinsi be kalitesi oldukça önemlidir. Kestane toprağıyla saksı bitkileri adına kullanılan toprak karıştırılıp, manolya için uygun toprak hazırlanabilir.

- Toprak kireçsiz olmalıdır.

- Manolyaların gübresi ise gül gübresi olmalıdır.

- Bitkinin kökü, yüzeye yakın olduğundan toprağın çapalanmasına gerek yoktur. Gevşek bırakılan ve yeteri kadar nemli bit toprak çeşidi manolya adına idealdir.

- Manolya çiçekleri, güneş ışığını sever. Bu yüzden saksılar, evde bol bol güneş ışığı alan bir yere konulmalıdır.

- Ilıman iklim çiçeği olduğundan manolya kış mevsiminde çok soğuk bir yere bırakılmamalıdır.

- Manolya yaprakları yıkanarak su ihtiyacı karşılanabilir.

Manolya Çiçeği Anlamı

Manolya çiçeğinin anlamı; aşkın ve sevginin asil oluşunu simgeler.

Manolya Çiçeği Latincesi

Manolya çiçeğinin Latincesi; Magnolia grandiflora L.'dir.

Manolya Çiçeği Özellikleri

Manolya çiçeklerinin özellikleri;

- Manolya çiçekleri, her mevsim yeşilliğini koruyan ender bitkiler içerisindedir. Mayıs ve Ağustos ayları arasında açan manolya çiçekleri, benzersiz güzelliğe sahiptir.

- Manolya çiçeğinin sevdiği toprak çeşidi; derin, gevşek, nemli, asidik, besin yönünden zengin ve iyi drenajlı olanlarıdır. Kirece karşı oldukça hassas bir çiçektir.

- Her çiçekte olduğu gibi manolya çiçekleri de güneş sever. Bahçenin veya balkonun güneş seven bir yeri manolyalar için oldukça uygundur.

- Büyük ve gösterişli çiçekleri; mor, kırmızı, sarı ve beyaz renklerinde olabilir. Bununla beraber oldukça hoş bir kokuya sahip bir çiçek türüdür.

Manolya Çiçeği Faydaları

Manolya çiçeğinin, insan sağlığı açısından bazı yararları bulunur. Manolya çiçeğinden çıkarılan yağ, kan basıncının düşmesine yardımcı olarak kalp atışlarını düzenleyebilir. Bununla beraber rahatlama hissi sağlar. Susuz ve kuru kalan cildi nemlendirmek adına güzellik maskeleri için kullanılır.

Manolya çiçeğinin ateş düşüren bir faydası vardır. Manolya bitkisinden uyarıcı ve tonik elde edilir. Manolyanın kabukları; dizanteri, hazımsızlık, yılancık, ateş gibi bazı deri sorunlarına da iyi gelir.

Manolya çiçeği; kadınlarda beyaz akıntı adına vajinal enjeksiyon şeklinde de kullanılır. Manolya kabuğu çayı içip, sigara alışkanlıklarından kurtulmak kesin olacaktır. Manolya çiçeği; rahatlatan özelliğe sahip olduğundan tonik şeklinde kullanılarak cilt bakımı yapılabilir. Manolya çiçeğinin faydaları bu şekilde sıralanabilir.