Manolya Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Manolya Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Manolya ağacının dallarında, gösterişli ve rengarenk çiçekler yetişir. Çiçeklerden sonra ise kırmızı meyveler yetişir ve bu çiçeklerin içinde tohum bulunur.

Manolya Ağacı Nedir? Manolya Ağacı Hakkında Bilgi

Manolya ağacı, parlak ve rengarenk çiçekler yetiştiren hoş kokulu bir bitkidir. Manolya ağaçları türüne göre değişiklik gösterse de 15-30 metre kadar uzayabilirler. Manolya ağacını yetiştirmek oldukça kolaydır. Çok şiddetli bir rüzgara maruz kalmadıkça Manolya ağacı hızlıca büyür.

Manolya Ağacı Latince İsmi

Manolya ağacının Latince ismi, Magnolia grandiflora L'dir.

Manolya Ağacı Özellikleri

Manolya ağacının kozalağa benzeyen meyvelerinin içinde bitkilerin tohumları yer alır. Tohumlar meyvelerden dökülmeden önce uzun ve ipliksi bir şekilde sarkar. Bunlar fasulye tanesi büyüklüğündedir. Manolya ağacının meyveleri, parlak ve kırmızı renklidir. Tohumları ise, Eylül ve Kasım ayları arasında olgunlaşır. Manolya ağacı, nemli havası ve ılıman iklimin olduğu bölgelerde kolaylıkla yetiştirilebilir. Özellikle de İstanbul'da manolya ağaçları zarar görmez ve yaprakları da dökülmez. Manolyanın birkaç çeşidi vardır. Manolya ağacının, büyük parlak yaprakları vardır. Beyaz ve krem rengi dev çiçekleri olan bu ağaç, kış aylarında yapraklarını dökmüyor.

Manolya Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Manolya ağacı tohumlarının Eylül ve Kasım aylarında tohum verir. Manolya ağacının fidanı ise ilkbaharda alınmalı ve fidan dikimi ise, gene ilkbahar aylarında yapılır. Rüzgara dayanıklı olmadığı için çok rüzgar almayan bir yere dikim işlemi yapılmalıdır. Kışları sert geçen yerlerde kökleri dondan korunmalıdır. Tohumları, çelik aşı ile üretilir. Kirece karşı hassastır ve kış donlarına, rüzgara duyarlıdır.

Manolya Ağacı Nerede Yetişir?

Manolya ağacı özellikle de Türkiye ve Avrupa'da yetiştirilir. Türkiye'de Karadeniz kıyılarında ve Marmara bölgesinde yetiştirilir. Manolya ağacı ılıman iklimde yetiştirilir. Göl ve mevsimlik göller etrafında sıkça görülen bu ağaç bazen de kumlu tepeliklerde yetişir. Manolya ağacı, büyük saksılarda ve bahçede yetiştirilmeye uygundur.

Manolya Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Manolya ağacı, daldırma, çelik, aşılama ve tohumlama olmak üzere 4 farklı şekilde yetiştirilir. Manolya ağacını budarken yara ve pürüz bırakmamaya özen göstermeniz gerekir. Aksi takdirde yaralı kalan bölgelerde hastalık oluşabilir ve yaygınlaşabilir. Bu nedenle çok keskin araçlarla temiz bir budama işlemi yapmanız gerekir. Ana dallardan kestiğiniz yan dalları tam dibinden düzgün bir şekilde keserek filizlenme ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz.

Manolya Ağacı Yaprak Döker mi?

Manolya, dünyanın en güzel çiçek kokularına sahip olan bir ağaçtır. Manolya ağacının yaprakları ise büyük, pırıl pırıl ve cilalı gibi bir görüntüye sahiptir. Kışın çok soğuk ve don şeklinde geçmezse Manolya ağacı yapraklarını da dökmez. İlkbaharda yeni yapraklar gelirken eski yaprakların bir kısmı dökülebilir.

Manolya Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Her çiçekte olduğu gibi manolya ağacının da zamanında bakımının yapılması, çiçeğin uzun ömürlü olması için çok önemlidir. Manolya ağacı, bakım gerektiren bir ağaç türüdür. Manolya ağacının bakımı için;

l Manolya fidanı ilkbahar ayında alınmalıdır.

l Çiçeğin bulunduğu ortamın büyüklüğü çiçeğe uygun olmalıdır.

l Oda sıcaklığı ne çok soğuk ne de çok sıcak olmalıdır.

l Manolya ağacı çok soğuktan korunmalıdır.

l Gece çiçeğin yapraklarını sulayıp yıkamak en doğru sulama şeklidir.

l Çiçeğin toprağında hayvan gübresi kullanılabilir.

l Çiçeğin yaprakları geliştiği zaman büyük bir özenle budama yapılması gerekir.

l Ağacın bulunduğu yer ılıman ve nemli olmalıdır.

Manolya Ağacı Faydaları Nelerdir?

Manolya ağacının, insanı rahatlatan ve tonik özelliği olan yapraklar çay olarak tüketilebiliyor. Manolyanın ateş düşürücü özelliği de bulunuyor.

Manolya Ağacı Hastalıkları Neler?

En çok görülen manolya ağacı hastalıkları,

l Algal yaprak lekesi

l Mantar yaprağı lekeleri

l Ahşap çürüğü

Manolya Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Manolya Ağacı Kullanım Alanları

Manolya ağacının yapraklarında tonik özelliği vardır ve cildi güzelleştirmeye yardımcı olur. Manolya ağacının ateş düşürücü özelliği olduğundan ateşli hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Yaprakları çay olarak tüketilebilen Manolya ağacı, cildi güzelleştirmeye yardımcı olur.