Manikür, Pedikür, Dövme, Piercing Hepatit'e Yol Açar Mı? Prof. Dr. Ender Dulundu Yanıtladı...

Prof. Dr. Ender Dulundu, genel cerrahi alanında uzmanlığını sürdürüyor. Son olarak Kore'de düzenlenen bir konferansa da katılan ve 2022 Dünya Kongresi'nin Türkiye'ye kazandırılmasında katkısı olan isim, başkanlığı da üstlenecek. İşte tedavileriyle sık sık gündeme gelen Ender Dulundu'nun çalışmaları...

PROF. DR. ENDER DULUNDU KİMDİR?

Prof. Dr. Ender Dulundu, genel cerrahi alanındaki uzmanlığıyla ve karaciğer rahatsızlıkları için uyguladığı tedavi ile sık sık gündeme geliyor. Henüz 1.5 yaşındayken karaciğer kanseri teşhisi konulan Emir Eymen Yıldırım’ın uzun kemoterapi seanslarından sonra ameliyat ile tümöründen kurtulması beklenmekteydi. Fakat anne karnında oluştuğu düşünülen 12 santimetrelik tümörün ameliyat edilemeyeceği ve acilen nakil olması gerektiği söylendi. Baba Kadir Yıldırım’a doktorlar “Nakil olmazsa en fazla 1 ay yaşayabilir” şeklinde konuşmuştu. Bu kadar küçük bir hastaya Karaciğer nakli yapabilecek çok az yer mevcuttu.

Daha sonra aile, Dulundu’ya güvendi ve evlatlarını teslim etti. Başarılı ameliyat sonrası Küçük Eymen, şimdilerde 5 yaşında ve babasından aldığı karaciğer ile hayata tutundu. Küçük Eymen, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde düzenlenen Organ Bağışı Haftası’nda doktoru ile bir araya geldi ve sahneye çıkarak, mikrofonu eline alarak doktoruna teşekkür etti.

'Hepatoblastom' denilen karaciğer tümörlerinin yetişkinlerde 1 milyonda 2 oranında fakat çocuklarda ilk 3 yaşta daha sık görülebildiğini belirten Dulundu, çocuklukta karaciğer tümörlerinin belirgin bir nedeni olmadığını belirterek şunları anlatmıştı: “Çocukluk çağında en sık karşımıza çıkan kitlelerden biri. Erken doğmuş ve düşük doğum ağırlığı olan bebeklerde biraz daha sık görülüyor. Emir Eymen’de tümörün en etkili tedavi yöntemlerinden biri de karaciğer nakliydi. Konsey ile tartıştıktan sonra karaciğer nakline karar verdik. Karaciğer nakli için bir dönem kadavradan organ çıkmasını bekledik ancak tümörün ilerleme potansiyeli vardı ve fazla beklemeden babasından karaciğer almak zorunda kaldık. Babası karaciğerinin bir kısmını oğluna verdi. Biz de ameliyatını gerçekleştirdik ve taburcu ettik.”

'MANİKÜR-PEDİKÜR,DÖVME, PİERCİNG GİBİ İŞLEMLER HEPATİT'E YOL AÇABİLİR'

Prof. Dr. Ender Dulundu, verdiği bir röportajda organ bağışı konusunda organizasyon olarak bir sıkıntı yaşanmadığını ancak halkı bilinçlendirme anlamında önemli noktaların altını çizerek daha çok çalışma yapılması gerektiğini belirtmişti.

Dulundu, Türkiye'de gönüllü organ bağışının ne durumda olduğu sorusuna karşılık olarak ise bir milyon kişide sadece yedi kişinin bu kararı verdiğini söyledi. Manikür-pedikür, dövme ve piercing gibi ortak kullanım malzemeleri ile yapılan işlemler Hepatit hastalıklarının bulaşmasına sebep olurken, karaciğerde fibrozis ve siroz gibi ciddi hasarların oluşumunu da tetiklemekte.

Dulundu, şu anda ülkemizdeki organ naklinin geldiği durum hakkında ise şu yorumlarda bulunmuştu:

"Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki organ nakli anlamında elemanımız yeterli sayıda var. Çok güzel ameliyatlar yapılabiliyor, bunu yapacak hem cerrahi hem sağlık personeli hem de donanım anlamında bir eksiğimiz yok. Günümüz itibari ile de global çerçevede canlıdan canlıya nakil açısından ilk üç sırada yer alıyoruz. Günümüzde de sağlık turizminde en başta organ nakilleri geliyor. Yurt dışından da hastalarımız geliyor burada organ nakli olmak üzere. Dolayısıyla bu anlamda bayağı iyi bir yerdeyiz diyebilirim."