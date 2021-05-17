Manikür Nasıl Yapılır? Adım Adım Evde Manikür Yapımı
"Pandemi nedeniyle vaktimizin çoğunu evde geçirmek durumunda kaldığımız bu zor günlerde, güzellik salonları ve kuaförlerin zaman zaman kapalı olması, özellikle kadınlar tarafından manikür evde nasıl yapılır sorularını beraberinde getirdi. Evde kendi tırnak bakımlarını yapmak isteyen kadınların manikür nasıl yapılır konusundaki araştırmalarına yanıt verebilecek adım adım manikür yapımını paylaşıyoruz. "
Özellikle tırnaklarda şekil bozuklukları, kış aylarında kuruma ve çatlama ve tırnak etlerinin belirginleşmesi durumunda eller maniküre ihtiyaç duyabilir. Ancak manikürde zaman ve paradan tasarruf etmek isteyenler el bakımını evinde de kolaylıkla yapabilirler. Peki, evde manikür nasıl yapılır? İşte adım adım evde manikür yapımı…
Manikür Nasıl Yapılır? Evde Manikür Yapımı İçin Gerekli Malzemeler
- Tırnak makası
- Tırnak eti itici ve pense
- Törpü
- Nemlendirici
- Oje
Adım Adım Evde Manikür Yapımı
- Ellerinizi yumuşatın
Öncelikle ellerinizin ve tırnak etlerinizin yumuşaması ve hijyenik olması için ılık sabunlu suda bekletin. Satın aldığınız manikür kabınız ya da kullanmadığınız temiz bir kabın içine ılık su doldurarak bir miktar sabun ilavesiyle ellerinizi hazırladığınız suda 15 dakika bekletin.
- Tırnak etlerini temizleme
Elleriniz ve tırnaklarınızın yumuşamasının ardından ellerinizi kurulayın ve kenarlardaki tırnak etlerinizi geriye doğru itin. Eğer tırnak etleriniz çok fazla uzamışsa manikür makası ile biraz kesebilirsiniz.
- Tırnaklara şekil vermek
Tırnaklarınız eğer uzunsa tırnak makası ile biraz kısaltabilirsiniz. Ardından kare, oval ya da badem şeklinde dilediğiniz gibi törpüleyerek tırnaklarınıza şekil verebilirsiniz.
- Tırnak etlerini nemlendirmek
Manikür işlemi bittikten sonra ellerini el kremi ile nemlendirmek oldukça önemlidir. İşlem görmüş cildi sakinleştirir ve yumuşatır.
- Oje sürmek
Son olarak ister french isterseniz de farklı tonlardaki ojelerinizde tırnaklarınızın görünümünü kusursuzlaştırın.