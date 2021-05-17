Manikür Nasıl Yapılır? Adım Adım Evde Manikür Yapımı

Özellikle tırnaklarda şekil bozuklukları, kış aylarında kuruma ve çatlama ve tırnak etlerinin belirginleşmesi durumunda eller maniküre ihtiyaç duyabilir. Ancak manikürde zaman ve paradan tasarruf etmek isteyenler el bakımını evinde de kolaylıkla yapabilirler. Peki, evde manikür nasıl yapılır? İşte adım adım evde manikür yapımı…

Manikür Nasıl Yapılır? Evde Manikür Yapımı İçin Gerekli Malzemeler

Tırnak makası

Tırnak eti itici ve pense

Törpü

Nemlendirici

Oje

Adım Adım Evde Manikür Yapımı

- Ellerinizi yumuşatın

Öncelikle ellerinizin ve tırnak etlerinizin yumuşaması ve hijyenik olması için ılık sabunlu suda bekletin. Satın aldığınız manikür kabınız ya da kullanmadığınız temiz bir kabın içine ılık su doldurarak bir miktar sabun ilavesiyle ellerinizi hazırladığınız suda 15 dakika bekletin.

- Tırnak etlerini temizleme

Elleriniz ve tırnaklarınızın yumuşamasının ardından ellerinizi kurulayın ve kenarlardaki tırnak etlerinizi geriye doğru itin. Eğer tırnak etleriniz çok fazla uzamışsa manikür makası ile biraz kesebilirsiniz.

- Tırnaklara şekil vermek

Tırnaklarınız eğer uzunsa tırnak makası ile biraz kısaltabilirsiniz. Ardından kare, oval ya da badem şeklinde dilediğiniz gibi törpüleyerek tırnaklarınıza şekil verebilirsiniz.

- Tırnak etlerini nemlendirmek

Manikür işlemi bittikten sonra ellerini el kremi ile nemlendirmek oldukça önemlidir. İşlem görmüş cildi sakinleştirir ve yumuşatır.

- Oje sürmek

Son olarak ister french isterseniz de farklı tonlardaki ojelerinizde tırnaklarınızın görünümünü kusursuzlaştırın.