Mango Nasıl Yetişir? Mango Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Mango ağaçlarının yaprakları sarı renge sahip olmakla birlikte kenarları tırtıklı olmaktadır. Ağaçların ömürleri ise 300 yılı bulabilmektedir.



Mango Nasıl Yetiştirilir?



Ekonomik değeri büyük olan mango meyvesi, ülkemizde yetiştirilmeye de uygun bir meyve olmaktadır. Ağacı yetiştirmek ise son derece basit olmakla birlikte ağaçların boyları 40 metreyi bulabilmektedir. Ağacın yetiştirilme aşamaları ise şunlar olmaktadır.

Meyvenin ihtiyacı olan toprak tip derin, nemli ve tabakalı olmaktadır. Diğer bir değişle toprağın geçirgenliğinin fazla olması önemli olmaktadır.

Mango iklim olarak ise özellikle tropikal iklimi tercih etmektedir. Diğer bir yandan son yıllarda subtropikal alanlarda da ekimleri gerçekleşmiş ve iyi sonuçlar alınmıştır.

Kökleri son derece kuvvetli olan mango bu sebeple çok fazla suya ihtiyaç duyan bir ağaç olmaktadır. Ağacın yeterli seviyede sulanması ile meyve verimliliği artmaktadır.

Eğer çekirdekten dikilmesi planlanıyorsa öncelikle meyvenin içerisinde bulunan çekirdek çıkartılmalı ve kuruyana kadar beklenmelidir. Daha sonrasında üzerinde ki zarının soyulması ve karanlık, nemli bir ortamda çimlendirilmeye bırakılması gerekmektedir. Çimlenme gerçekleştikten sonra dikimi yapılmalıdır.

Diğer bir yandan fide olarak da dikilmesi mümkün olmaktadır. Fide halindeki mangolar yaklaşık olarak 60 cm uzunluğunda ve 1-2 yaşında olmaktadır.

Yumuşak yapılı topraklarda kökler 6-7 metreye kadar inebilmektedir. Bu sebeple düzenli olarak gübrelemesinin yapılması önemli olmaktadır.

Diğer bir yandan mango ağacı çok fazla uzadığı için dal ve yaprak bakımının yapılmasında bazı sorunlar yaşanabilmektedir.

Meyve vermeden önce çıkan çiçeklerinin boyları ise 10-15 cm arasında değişmektedir.

Çiçeklenme sonrasında verdiği meyveler yaklaşık olarak armut büyüklüğünde olurken renkleri ise mor olmaktadır. Daha sonrasında ise rengi sararmaya başlar. Bu hali ile muza benzemektedir.

Sıcak iklimlere ait olan bu meyvenin don yemesinden korunması gerekmektedir. Aksi halde ağaç don yediği sene meyve veremez veya ölür.

Mango Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetiştirilir?



Son yıllarda hayatımıza giren mangonun ülkemizde yetiştirilmeye başlanması ise daha kısa bir zaman öncesine rastlamaktadır. Ülkemizde mango yetiştiriciliği denemeleri ilk olarak Antalya ilinin Manavgat ilçesinde başlamıştır. 150 fidan ile başlanılan yetiştirme denemeleri ilk meyvelerini vermektedir. Denemelerin olumlu sonuçlar vermesi sebebi ile gerekli bakımlarının ve sulamanın yapılması durumunda mangonun Antalya, Adana ve Mersin illerinde yetiştirilebileceği anlaşılmaktadır.